法語世界:法國文豪與諾貝爾獎

法語世界 Episode 05

RFI Image Archive / La Française Annie Ernaux récompensée du prix Nobel de littérature 2022. (illustration) 榮獲2022年[諾貝爾文學獎]的法蘭西女作家、現已82歲高齡的安妮·艾諾（Annie Ernaux）

歡迎您進入RFI法國國際廣播電台中文[法語世界]（Cultures Francophonie）專欄。本次節目介紹在本月初剛剛榮獲2022年[諾貝爾文學獎]的法蘭西女作家、現已82歲高齡的安妮·艾諾（Annie Ernaux），及歷史上所有獲得過這一殊榮的法國文豪。

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2022年[諾貝爾文學獎]得主安妮·艾諾（Annie Ernaux）是一位用法文創作的女作家，其文學成就有目共睹。她早在2008年就已被授予[法蘭西語言獎]，簡稱[法語獎]（Prix de la langue française）。作為一名女性主義的代表人物，她的許多著作被海峽兩岸的出版社譯成中文，在華人社會中發行和傳播。

[諾貝爾文學獎]2022年首次頒給一位法國女作家 -

在北歐的斯德哥爾摩（Stockholm），兩周前的10月06日星期四，瑞典學院（Académie suédoise）宣布，把2022年[諾貝爾文學獎]授予法國女作家安妮·艾諾（Annie Ernaux）。法蘭西民眾為獲得這一殊榮鼓掌和歡呼，她本人則表達了謝意。

RFI Image Archive / Annie Ernaux, première écrivaine française lauréate du prix Nobel de littérature. C. Debru / RFI Image Archive

本台RFI法廣法文報道指出，安妮·艾諾（Annie Ernaux）是[諾貝爾文學獎]自1901年設立以來，首位獲得這一殊榮的法蘭西女作家。作為法國第16位諾貝爾文學獎得主, 她實至名歸，晉陞大文豪之列，被載入史冊。

RFI Image Archive / Annie Ernaux, 82 ans, écrivaine française, se voit décerner le prix Nobel de littérature 2022. Elle est la première Française à recevoir le prix littéraire le plus prestigieux au monde. (illustration) AP - Henrik Montgomery / RFI Image Archive

在安妮·艾諾（Annie Ernaux）之前，已有15名法國作家獲得這一褒揚文人對人類作出重大貢獻的最高榮譽。他們按獲獎年份排列，依次為：

1901年首屆這一獎項得主蘇利·普呂多姆（Sully Prudhomme）；

1904年的獲獎人是弗雷德里克·米斯特拉爾（Frédéric Mistral）、

1915年有羅曼·羅蘭（Romain Rolland）、

1921年是阿納托爾·法朗士（Anatole France）、

1927年亨利·柏格森（Henri Bergson）、

1937年羅傑·馬丁·杜·加爾（Roger Martin du Gard）、

1947年安德烈·紀德（André Gide）、

1952年得主是弗朗索瓦·莫里亞克（François Mauriac）、

1957年有以《鼠疫》（La Peste）等書著知名的阿爾貝·加繆（Albert Camus）；

1960年得主聖-瓊·佩斯（Saint-John Perse），在上一世紀初曾是一名被派駐中國的外交官；

1964年有拒絕領獎的讓-保爾·薩特（Jean-Paul Sartre)；

1985年得主克洛德·西蒙（Claude Simon），他出生於非洲原法屬殖民地馬達加斯加島。

2000年華裔法籍翻譯家高行健（Gao Xingjian），則是獲得諾貝爾文學獎的首位中文作家。

之後，2008年獲獎人是讓-瑪麗·古斯塔夫·勒·克萊齊奧（Jean-Marie Gustave Le Clézio）；

2014年得主帕特里克·莫迪亞諾（Patrick Modiano）。

而2022年的法國首位女獲獎人安妮·艾諾（Annie Ernaux）也是全球第17位獲得這一最有聲望文學獎的女文人。她在國際上被認為是女性主義的代表之一。

[諾貝爾文學獎]2022年女得主的書著早有中譯本 -

據2022年[諾貝爾文學獎]得主、法國女文豪安妮·艾諾（Annie Ernaux）的自我介紹：她自1975年起，一直居住在法國首都遠郊，距離巴黎西北約30公里的95省城塞爾吉（Cergy）。這也是一座在國際上有知名度的法國大學城。

如同世界許多地方，2022年[諾貝爾文學獎]得主安妮·艾諾（Annie Ernaux）在海峽兩岸都被視為一名推動女性主義的代表。她的著作之一、中譯本名為《悠悠歲月》（Les Années）。在法國伽利瑪出版社（Gallimard）於2008年首次發行後的第二年，即2009年，就被[人民文學出版社]迅速推出了中譯本。總部在北京的中國[人民文學出版社]是一家國家級文學專業出版機構。有報道說，《悠悠歲月》（Les Années）於2021年已再版。

還有上海人民出版社和百花文藝出版社也都發行過2022年[諾貝爾文學獎]女得主書著的中譯本。比如：《一個女孩的記憶》（Mémoire de fille）和《恥辱》（La Honte）等等。此外，安妮·艾諾（Annie Ernaux）的著作：《一個女人》（Une Femme）和《位置》（La Place），在海峽兩岸都分別發行過中譯本。

[諾貝爾文學獎]2022年女得主國際上知名度很高 -

法國塞爾吉-蓬圖瓦茲大學（Université Cergy-Pontoise）法蘭西語言和文學專業的講師福爾（Pierre-Louis FORT）在接受本台RFI法廣記者埃馬紐埃爾（Emmanuelle KLOTZ）採訪時指出，安妮·艾諾（Annie Ernaux）在國外有許多讀者。他還說：“她（Annie Ernaux）的著作在國外得到閱讀，被閱讀的很多，甚至幾乎是被頌揚。在某種程度上，在國外還早於在法國。”

RFI Image Archive / Annie Ernaux, 82 ans, écrivaine française, se voit décerner le prix Nobel de littérature 2022. Elle est la première Française à recevoir le prix littéraire le plus prestigieux au monde. Annie Ernaux a de nombreux lecteurs à l'étranger. Ici, « Passion simple », le nouvel film de la réalisatrice franco-libanaise Danielle Arbid, est adaptaté du roman homonyme d'Annie Ernaux paru en 1992. (illustration) © Magali Bragard / RFI Image Archive

聽眾朋友，以上是RFI法國國際廣播電台中文[法語世界]專欄的第五個節目，介紹2022年[諾貝爾文學獎]得主、法國女作家安妮·艾諾（Annie Ernaux）和所有獲得過這一殊榮的法蘭西文豪們。

本集節目由尼古拉翻譯與編輯。感謝Laurence提供存檔資料和Léo的技術合作，謝謝您的收聽。

法語世界 Cultures francophonie 2022-10-21 Nicolas Episode 005 - Grand(e)s lettré(e)s français et le prix Nobel de littérature

法語世界 Cultures francophonie 2022-10-21 Nicolas Episode 005 - Grand(e)s lettré(e)s français et le prix Nobel de littérature 尼古拉