致敬藝術先鋒，呼喚自由：馬德升個展在巴黎蓬皮杜開幕

藝術

從中國的非官方藝術走向法國的國家收藏，馬德升的藝術經歷了從被壓制到談判到反抗的過程，也經歷了被動到積極的過程。他的藝術是反禁忌反壓制的藝術，他的藝術也是尋找規律到反規律的藝術。

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巴黎蓬皮杜國立現代美術館2022年10月19日到2月20日舉辦藝術家馬德升個展。

43年前，馬德升作為一個中國民間美術團體“星星畫會”的策畫人之一， 在官方的“建國30年全國美展”期間，於北京中國美術館東側小花園舉辦沒有經過中國政府審批的23人藝術展覽。這個畫會和中國20世紀末的政治民主運動相輔相成，在曲折中不屈不撓地成長。

43年後，馬德升的作品在巴黎蓬皮杜國立現代美術館展出。目前蓬皮杜館藏的馬德升作品至少包括三部分；一部分是由蓬皮杜中心之友國際圈資助購買的宣紙木刻版畫作品，這部分作品是1980年代“星星畫會”時期與中國政府據理力爭的中國非官方藝術的重要檔案，也是有明顯時代特徵的藝術作品。第二部分是Zoé Chefson 女士今年捐贈的馬德升於1990年代創作的紙本繪畫。第三部分是馬德升本人向巴黎蓬皮杜國立現代美術館捐贈的作品，這是21世紀的油畫作品。這次展覽尤其對“星星畫會”時期的作品做了相當大篇幅的展示， 也注意到對近期大幅油畫作品的呈現，力求圓滿。

在展覽的同時，巴黎策展人 Jérôme Neutres 博士向馬德升頒授了法國藝文騎士勳章。Jérôme Neutres 博士在致辭中特別提到兩位在馬德升從中國非官方藝術家走向法國國立美術館蓬皮杜的道路中起到重要作用的支持者尤倫斯和希克。

在藝術業務領域，馬德升的藝術能不能進大雅之堂，取決於大雅之堂本身的藝術觀。只有在以歐美為中心的現代主義的條條框框與時俱進地轉型升級之後，馬德升的藝術形態，藝術走向，過程和呈現，才能在發展後的新的理論和新的經典的幫助下被藝術界重新界定，方便社會大眾在新的視角里欣賞。

從中國的非官方藝術走向法國的國家收藏，馬德升的藝術經歷了從被壓制到談判到反抗的過程，也經歷了被動到積極的過程。他的藝術是反禁忌反壓制的藝術，他的藝術也是尋找規律到反規律的藝術。

在星期五的授勳典禮上，馬德生做了表演，用詩意的情感和聲音呼喚大衛，呼喚自由，表達他這個反禁忌反壓制的藝術家對不斷打破以歐美為中心的藝術現代性體系束縛的理論和策展先鋒凱瑟琳大衛的敬意。