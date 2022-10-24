法國/馬克龍/方濟各

法國總統馬克龍周一在梵蒂岡與羅馬天主教皇方濟各舉行會見，這是馬克龍擔任總統以來第三次受到方濟各接見。法新社提醒稱，馬克龍與方濟各今天見面的背景以及議題包括烏克蘭戰爭和法國關於生命終結的辯論。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，法國總統馬克龍在妻子布麗吉特-馬克龍的陪同下，今天抵達羅馬聖彼得大教堂旁的使徒宮與教皇方濟各進行私人會見。

在與教皇的會談之後，馬克龍還將與羅馬教廷的二號人物皮特羅-帕羅林紅衣主教以及教皇的外交事務部長保羅-加拉格爾主教會面。

這是馬克龍第三次覲見教皇：第一次是在2018年6月，而第二次是在不到一年前，即2021年11月。

不過，法國總統馬克龍自周日以來一直在羅馬，他在意大利天主教團體Sant'Egidio組織的宗教間和平峰會的開幕式上發表了講話。馬克龍呼籲在烏克蘭實現和平，同時強調，只有當烏克蘭人自己決定並按照烏克蘭的條件才能實現和平。

據法新社，針對俄羅斯對烏克蘭的入侵，教皇方濟各自2月以來持續譴責衝突，但同時試圖與莫斯科和俄羅斯東正教會保持外交對話。俄羅斯東正教與克里姆林宮的立場非常一致。

法國總統馬克龍在周日的演講中還呼籲各宗教履行其 "抵抗的義務"，反對 "追求純潔 "和激起西方社會的巨大恐懼的倒退。據法國總統府愛麗舍宮稱，這次會見還將關注法國的社會辯論，如難民的接收問題，或許還有生命終結問題。

教皇方濟各上周五在對法國一些政治家的一次演講中提及反對安樂死立場。此刻正值法國準備就這一敏感問題發起公民表決，以促成對安樂死立法進行法律修改。

法國總統馬克龍周日晚間還與意大利新總理喬治亞-梅洛尼進行了閉門會晤，馬克龍因此成為第一位與贏得意大利9月大選的後，法西斯主義意大利兄弟黨領導人梅洛尼舉行面對面會晤的外國領導人。按計畫，馬克龍今天與意大利總統塞爾吉奧-馬塔雷拉進行私人性質的午餐。