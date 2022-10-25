法國前衛生部長新冠處理被起訴 世界報獲其日記指多次警惕但未獲總統總理重視

法國世界報首次獲得文本後報道披露，因新冠疫情處理而被起訴的法國前衛生部長布贊( Agnès Buzyn ）的新冠初期個人工作日記。根據記載，疫情爆發之初，布贊夫人提出的警告並未獲得上級足夠的重視。

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世界報披露報道，2020 年 3 月春天到來，法國進入了新冠防疫禁閉期。衛生部長布讚辭職，參選巴黎市長第一輪投票，結果得票率落居第三，敗選。再次回到她老本行成為一名醫生。 她在上塞納河的珀西 (Percy) 軍事醫院找到了一個基地，作為抵抗新冠病毒作業小組的增援部隊。 為了不暴露她的家人，她在晚上加前往她的一個兒子的套房住所；她的這名兒子離開巴黎，讓自己在法國南部進行新冠封鎖禁足。

而當年2月15日，所有法國社群網鋪天蓋地抨擊他在疫情初期的管理措施以及倉促的辭職。她說，當時自己的日子很難過，把自己埋在工作中。因為《恐怕遺忘》，所以她開始寫一份處理新冠疫情危機的回顧日記。仔細回溯分析自己的行事曆日記、SMS短訊及電子郵件，並重新釐清、追蹤工作的內容，儘可能巨細靡遺地陳述她人生中最痛苦的三個月。她只有在晚上，醫院工作後，她持續寫這份超過後來長達600頁的日記。她周二向媒體指出，《這份日記把我從憂鬱症中拯救出來》。

這本日記從2019年12月25日開始寫，直到2021年夏天為止。原本有一家巴黎的出版社想出版他的日記，但條件是布贊夫人必須無所隱藏，不保護任何人。而布贊夫人原本打算出版的是一個對他人衝擊比較小、淡化含蓄的版本。她說，不願意傷害任何人。結果條件沒談攏，這家出版社放棄出版其個人工作日記。

布贊的工作日記指出，疫情初期，中國武漢封鎖，她根據醫療數據感到事態嚴重，世衛過於輕忽嚴重性。而她幾番幾次聯絡警告總統及總理，但都得不到重視。她警告這兩名上司，必須停止第二輪投票，也未獲得重視。法國採取對抗新冠的封鎖應對措因而施拖延了兩周。

這份600多頁日記，已被共和國法院 (CJR) 列入本案調查的檔案文件之一。

法國新冠疫情初期，許多法國居民在防護方面受到衛生當局誤導：沒病的人不用帶口罩，勤洗手就行了。法國醫護人員也指控衛生當局沒有提供保護。新冠病毒已在法國造成至少15萬人的死亡。

迄今為止，血液學家布贊夫人是共和國法院(CJR)對於造成民眾新冠損害案被起訴的唯一責任人，被控罪名：“危害他人性命”。 前總理愛德華·菲利普於 10 月 18 日由同一法庭秘密召喚聆訊，然後被置於更有利的輔助證人地位，從而逃脫了起訴。 現任政府發言人、前衛生部長奧利維爾·韋蘭 (Olivier Véran) 也是這案件司法初審瞄準的目標，但尚未被法官召喚聆訊。