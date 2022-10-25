法國龔古爾獎聲援貝魯特法語文化 多位評委抵制前往黎巴嫩

法國/龔古爾獎/貝魯特

法國最負盛名的文學獎即龔古爾獎的入圍名單應該在今天宣布。但是因為該獎項選擇在貝魯特宣布，罕見出現有評委抵制現象，一些評委拒絕前往貝魯特，他們認為在黎巴嫩他們並不受歡迎，因此缺席。

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據法新社今天報道稱，龔古爾學院首次搬到貝魯特去宣布入圍名單，是為了聲援被譽為偉大的法語城市貝魯特。而2020年8月，貝魯特港口的一個裝滿硝酸銨的筒倉發生爆炸，給貝魯特帶來了沉重打擊。

當地今天舉行第一屆貝魯特圖書節，著名龔古爾文學獎的評審團今天午時前揭曉該獎第三批小說的評選結果。最後獎項將於11月3日在巴黎頒發。

這個由負責法國對外文化行動的法國研究所組織的節日活動，並不符合黎巴嫩文化部長穆罕默德-穆爾塔達的意願，他與什葉派運動阿馬爾關係密切，是強大的親伊朗團體真主黨的盟友。他在10月8日短暫發表的聲明中宣布，他 "不會允許猶太復國主義者來到我們中間，在黎巴嫩傳播猶太復國主義的毒液"。不過黎巴嫩文化部長稍後又撤回了聲明。該文化部長沒有說明他所指是誰。

據圖書節組織者稱，龔古爾學院的四名成員寧願不去貝魯特，有些是 "因為該國的安全局勢"，有些是 "出於個人原因"。他們是法國作家Eric-Emmanuel Schmitt、Pascal Bruckner和Pierre Assouline，以及Tahar Ben Jelloun。這位法國摩洛哥作家在法國電台上說："在這個人們很容易被暗殺的國家，我不會有安全感。"他說他 "不想前往冒生命危險"。

法國作家Françoise Chandernagor和Patrick Rambaud也拒絕了邀請，因此龔古爾學院只有四名成員將到場：院長Didier Decoin、秘書Philippe Claudel以及兩名評委Camille Laurens和Paule Constant。

龔古爾獎組織者說他們已經獲得了 "黎巴嫩文化部對組織這一圖書節日的全力支持，該節日旨在突出貝魯特作為也是文化首都的作用"。

在10月初揭曉的第二次評選中，龔古爾獎保留了8部入圍作品。傳統上，第三次評選只保留其中的一半入圍。