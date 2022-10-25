被指涉嫌兜售影響力 巴黎檢方對兩名親俄政客進行調查

法國/政治/俄羅斯

法國巴黎檢方正在對民間機構-法俄對話協會或存在的腐敗和兜售影響力行為進行調查。法俄對話協會是由法國極右翼政黨、國民聯盟的歐洲議會議員馬里亞尼（Thierry Mariani）擔任共同主席的組織。司法部門正在尋求調查馬里亞尼和該協會的另一名成員，是否接受利益以換取從事支持莫斯科的活動。

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據法國 «世界報» 報導，巴黎檢方負責打擊有組織犯罪的部門自去年9月以來對法俄對話協會展開了兩項初步調查。該協會於2004年在時任法國總統希拉克和俄羅斯總統普京的支持下成立，彙集了法俄兩國的政治家和商人，其公開提倡的目標是促進兩國之間的合作。

據悉，巴黎檢方正在進行的這兩項調查的對象是極右翼歐洲議會議員、該協會的共同主席馬里亞尼，以及另一名成員、前巴黎市參議員迪·博爾戈（Yves Pozzo di Borgo）。他們二人都是普京外交政策的堅定支持者，並經常接受法國媒體採訪，特別是馬里亞尼，他自今年2月以來多次為俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭提供說辭及辯護。

巴黎檢方向《世界報》證實了這些調查的存在，但拒絕對目標人物的身份發表評論。巴黎檢察官辦公室說：“這些程序仍在進行中，其發展是保密的”。據了解，第一項調查只涉及馬里亞尼個人，是基於與該協會有關的違反信託和洗錢的嫌疑，即他可能挪用屬於該協會的資金。第二項可能更具爆炸性，旨在確定與該協會、馬里亞尼和迪·博爾戈有關的可能的腐敗和兜售影響力行為。

在檢方指出的可疑金融交易中，還有通過一家名叫YPDB諮詢的資金流動問題，這是迪·博爾戈在2017年離開巴黎政壇前幾周後創建的諮詢公司。根據貿易登記記錄顯示，這家公司在2018年至2020年期間成倍增長，這使得其總裁和唯一的股東能夠給予自己慷慨的分紅，在2020年超過10萬歐元。

然而，法國財政部的反洗錢部門經調查顯示，這家諮詢公司85%的營業額來自俄羅斯巴士製造商巴庫林汽車集團，該集團涉嫌與一名接近克里姆林宮的寡頭有業務聯繫。

根據遞交給司法部門的資料顯示，這兩個人受益於俄羅斯通過實際上充當克里姆林宮的中介和幌子的實體提供的諸如全額費用的赴俄旅行服務。巴黎檢方正在調查這些禮物在多大程度上可能成為與他們所主張的，有利於俄羅斯立場的直接對等物。涉事的馬里亞尼對相關指控予以否認。他補充說，由於缺乏捐款，法俄對話協會已退還了其辦公地的鑰匙。