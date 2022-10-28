法語世界 :1960諾獎得主與中國

法語世界 Cultures francophonie EPISODE 06

各位聽眾朋友們，大家好！歡迎您進入RFI法國國際廣播電台中文[法語世界]（Cultures Francophonie）專欄。本次節目介紹一名被譽為“法中”文化紐帶的法蘭西大文豪、1960年諾貝爾文學獎得主聖-瓊·佩斯（Saint-John Perse ）。

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我們[法語世界]（Cultures Francophonie）專欄在上一集節目中，介紹在10月初剛剛摘取2022年[諾貝爾文學獎]的首位法蘭西女作家、現年82歲的安妮·艾諾（Annie Ernaux），及其著作的中譯本早就在海峽兩岸出版發行。本集節目的主角是另一位也曾榮獲[諾貝爾文學獎]的法國大文豪聖-瓊·佩斯（Saint-John Perse），他與中國之間的關係更緊密。

RFI Image Archive / France Culture : Alexis Leger, dit Saint-John Perse, né le 31 mai 1887 à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, est un poète, écrivain et diplomate français, lauréat du prix Nobel de littérature en 1960. Ici, une carte des Îles de Guadeloupe, Antilles françaises. (illustration) © RFI Image Archive

[諾貝爾文學獎]1960年的得主是法國文人聖-瓊·佩斯（Saint-John Perse），這是一個筆名。他的原名是亞歷克西·雷傑（Alexis LEGER/Alexis Saint-Léger LEGER 1887-1975）。1887年，他出生於加勒比海地區的法屬瓜德羅普島（Guadeloupe）上的皮特爾角城（Pointe-à-Pitre）。其父親是一名律師（avocat avoué）。而他本人則在1904年高中畢業後，隨即到波爾多（Bordeaux）學習法律專業。

駐華五年經歷有如探險 -

1914年，聖-瓊·佩斯（Saint-John Perse）27歲時通過領事館考試（concours des consulats），被分配到法國外交部新聞處。當時的法蘭西外長是德爾卡塞（Théophile Delcassé）。之後，他被任命為法國駐北京公使館（la légation française de Pékin）秘書。

法文資料提到，據說聖-瓊·佩斯（Saint-John Perse）與被稱之為中國芭蕾舞第一人的裕容齡（Nellie YU Roung Ling 1882-1973）有着長期的私密交往。裕容齡（Nellie YU）的父親是曾先後出任過駐日公使（1895）和駐法公使（1899）的清廷外交官裕庚（YU Keng 1843-1905）。裕庚雖屬正白旗，但其家族本姓徐。裕容齡（Nellie YU）在青少年時，就隨父親出使東洋和西洋，在法國巴黎學習過正規的芭蕾舞，並登台表演。裕容齡（Nellie YU）在20歲成年後才返回中國，成為慈禧太後的一名禦前女官和英、法雙語翻譯。

寫於北京道觀的法語詩 -

聖-瓊·佩斯（Saint-John Perse）於1916年至1921年在駐華期間，度過了一段極具傳奇色彩的時光。當時的中國正處於北洋政府時期。他在北京親眼見證了1917年的張勳復辟、1919年的五四運動等中國近代的一些重要歷史事件。東方的異域文化給他帶來創作靈感。為他贏得1960年[諾貝爾文學獎]的創作之一就是在駐華期間寫於北京西郊一座道觀內的長詩《阿納巴斯》（Anabase），中文也被譯作《遠征》。

RFI Image Archive / La médaille du prix Nobel de littérature. RFI Image Archive

四十年後，當聖-瓊·佩斯（Saint-John Perse）榮獲1960年[諾貝爾文學獎]時，人們讚頌“他高超騰飛和富有想像的詩意創作，賦予了對當下一種遠見卓識的反思”。

後世考證認為，聖-瓊·佩斯（Saint-John Perse）當年在北京郊區進行創作的道觀，位於西山北麓主峰妙峰山。

穿戈壁搜尋成吉思汗墓 -

1920年5月，聖-瓊·佩斯（Saint-John Perse）展開了一次外蒙古探險之旅。同行人中有藏學家圖散（Gustave-Charles Toussaint 1869-1938）和當年中國郵政會辦鐵士蘭(Henri Picard Destelan 1878-1971)，以及一位醫生Jean-Augustin Bussière。他們從北京到烏蘭巴托（Oulan-Bator）走了一個來回。這一行動得到當時法國外長白里安（Aristide Briand）的賞識。在返回法國本土後，他於1925年出任部長辦公室主任，1933年起長期擔任法國外交部秘書長一職直到1940年。

RFI Image Archive / France : Quai d'Orsay. Ici, Aristide Briand, ministre des affaires étrangères montre du doigt, photo prise en août 1931. (illustration) RFI Image Archive

詩句情溢於墨的大文豪 -

就聖-瓊·佩斯（Saint-John Perse）的文學成就，1959年，當他接受法蘭西第五共和國首任文化部長馬爾羅（André Malraux 1901-1976）頒發法蘭西國家文學大獎（Grand prix national des Lettres）時，對作詩曾有如下一段表述：“作詩乃行動的姊妹和一切創作之母。所有科學的鼻祖與所有玄學之先驅：它是活者夢幻的主持和逝者遺產最安全的守護。”

RFI Image Archive / France : André Malraux, Ministre des Affaires culturelles du 8 janvier 1959 à juin 1969. Ici, pour les 50 ans du ministère de la Culture, André Malraux voit son portrait placé sous les fenêtres de son successeur. （illustration) © Creative Commons - Jean-Pierre Dalbera / RFI Image Archive

聽眾朋友，以上是RFI法國國際廣播電台中文[法語世界]專欄的第六個節目，介紹被譽為“法中”文化紐帶的法國詩人外交官、1960年諾貝爾文學獎得主聖-瓊·佩斯（Saint-John Perse）。

由尼古拉翻譯和編播。感謝Vanadis與Charles提供存檔資料，及Julien的技術合作，謝謝您的收聽。

cultures francophonie 法語世界 28-10-22 Episode 006 Saint-John Perse et la Chine 法國大文豪聖-瓊·佩斯與中國 尼古拉