法國宇航員將正式推出太空“寫真集”

新書《地球在在我們手中》

兩度踏上國際太空站（ISS，International Space Station）的法國宇航員托馬斯•佩斯凱（Thomas Pesquet）11月2日將在法國出版他的地球 “寫真集”：《地球在我們手中》（La Terre entre nos mains，暫譯）。書籍由法國著名的弗拉馬利翁出版社（Flammarion）出版，售價39歐元。版權所得將全部贈與“愛心食堂”(Resto du coeur)。

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據法新社報道，佩斯凱是在2016年到2017年首度前往國際太空站時，突然對攝影燃起強烈興趣；在2021年4月到11月的第2次執行太空任務期間才全情投入，並不間斷地拍照並與其他太空人分享這份熱情。新書《地球在我們手中》是從其上萬幅圖片中精選出的300張照片，為人們一點點揭開地球神秘的面紗。

“起初，我有點像是閑暇時才拍照，然後才真正樂此不疲”。他接受法新社訪問時說，他在太空親眼看到絕美景色，“抵達國際太空站時，會有掏出手機拍照的反射性動作：看到這麼美妙的東西，就想永遠留存”。

“但很快就會遇到限制。例如想在夜間拍照，或用長鏡頭拍攝確切目標。這很困難，因為一切都要手動操作。”