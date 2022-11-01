法國有半數民眾 11 月 1 日萬聖節守傳統去掃墓

在法國，11 月 1 日是天主教徒慶祝萬聖節，也是民眾掃墓紀念他們過世親人的日子。哲學家達米揚.勒各(Damien Le Guay)強調說：“每年在這一天，我們大多數的同胞仍然忠於掃墓的傳統，前往墓地紀念哀悼，而且經常是全家一起去掃墓。”

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也是教授的哲學家達米揚.勒各 (Damien Le Guay) 向費加羅報指出，在萬聖節假期期間，法國人大批湧向墓地悼念。 民調數字證明了這一點： 他們當中，有一半人會上墳掃墓，悼念他們已故的親人。 這是一個重大的社會現象，總是或多或少被忽視。 大多數媒體都不會試圖去弄清楚這種現象。

他認為，因為媒體對於墓園以及與這有關的一切，都不感興趣。 當那些不良少年破壞先聖先賢或一些猶太人的墳墓時，媒體把這些事件變成一樁重大時事來報道。但對於那些每年成群結隊地向親人的墳墓獻上思念、眼淚、祈禱或鮮花的人，就什麼都不在意，彷彿什麼都沒有 。 這些大規模上墳掃墓的行動不被人注意，並被認為那是老掉牙的行為。

然而，民眾的這種悼念行動遠遠沒有消失，這些在萬聖節前往墓地掃墓的大批人潮至今還繼續保持着。

哲學家指出，說起來，很多人無法相信，但大多數法國的這種掃墓傳統習俗繼續地存在。 大批前往墓園掃墓的民眾，他們沉默地要求被重視。令人驚訝的是人數如此之多，但這種現象卻根本不是我們的政客所關注的。