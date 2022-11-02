法國政府移民法案欲創建一種“職業緊缺勞工居留證”

法國內政部長傑拉德·達曼南將在巴黎舉行的每周內閣部長會議上介紹政府提出的新移民和庇護立法 2022年11月2日

法國政府周三(11 月 2 日)表示，欲創建一種“職業緊缺勞工居留證”，該措施將成為預定於 2023 年上半年實施的移民法案的一部分。這是內政部長傑拉德·達曼南及勞工部長奧列維.杜索普當天接受法國世界報聯訪時宣布的。

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法國勞工部長奧列維·杜索普（Olivier Dussopt ）在 11 月 2 日接受法國《世界報》採訪時宣布，政府要創建一種“職業緊缺勞工居留證”，

政府希望藉著創建這種 “職業緊缺勞工居留證”，俾能讓那些難以找到勞工的行業招聘到人手。 這是法國勞工部長杜索普與內政部長傑拉德·達曼南（Gérald Darmanin）周三在世界報訪談中宣布的。與此同時，他們也詳細介紹了這項未來移民法的主要措施。

勞工部長奧列維·杜索普在周三的這項採訪中進一步說明指出：預定於 2023 年上半年實施的這項移民法案，在其框架下，政府希望促進移民工人的職業融入。例如，他希望在符合條件的情況下，終結那項在法國申請庇護者的前六個月的等待期禁止工作的規定。

這項還必須經過國會進行辯論的法案，將引入一系列措施，使警方及司法單位處理必須驅逐處境者（OQTF）的作業時，能更加有效。

在法國近日發生12歲女孩，羅拉被一名阿爾及利亞非法移民殺害後，法國政府也希望把那些屬於應當驅逐出境外國人列入司法追捕名單中。