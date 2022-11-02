記者杜邦與維爾龍馬里遇害9周年 法廣敦促新的解密

法國/法廣/吉斯蘭杜邦和克勞德維爾龍遇害9周年

法廣要求對涉及法廣記者杜邦與維爾龍9年前在馬里採訪時遭恐怖劫持暗殺案國防文件再做新的解密。請求。本台今天報道稱，在我們的同事吉斯萊恩-杜邦和克勞德-維爾龍在馬里北部基達爾被伊斯蘭馬格裡布基地組織的聖戰者綁架和謀殺九年後，調查有了新的進展。

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據本台報道稱，在過去的12個月里，法國調查人員的大部分工作都集中在分析遭劫持暗殺的兩名受害者的電話記錄上，特別聚焦在綁匪遺棄的車輛上發現的芯片。經過一年多的艱苦努力，馬里電信運營商獲得了一些信息，這些信息被添加到已經在檔案中的Orange Mali的檔案中。法國國內安全總局（DGSI）專家的分析還遠未完成，但新進展已經讓我們擴大了嫌疑人的範圍。

調查顯然必須保持非常謹慎，但新的嫌疑人正在出現。據吉斯萊恩-杜邦和克勞德-維爾龍之友協會主席，該案的民事方，Danièle Gonod解釋說，一些嫌疑人的身份已經被確認，其他人的身份也將被確認，但這些新信息表明，這遠不是由幾個聖戰分子下屬組成的臨時恐怖組織。事實上，這可能是一個龐大的網絡，預謀並精心組織了對吉斯蘭杜邦和克勞德維爾龍的綁架，從法廣的上述兩名記者到達馬里基達爾開始，以及在他們被綁架前的所有日子裡，他們都被恐怖分子跟蹤。

據稱，調查人員仍需對這些電話數據進行交叉檢查和比較，以試圖正式確定使綁架我們同事的密謀被實施中的共犯。

事件發生9年後，調查法官在對電話通訊進行了調查。但不僅如此：在2016年和2017年已經解密的秘國防文件，但只是非常局部的比份之後，讓-馬克-埃爾博要求解密新文件。特別是，法官希望了解參與暗殺我們同事的幾名阿克米聖戰分子被消滅和被確認的背景細節。這些涉案恐怖分子後來被法國軍隊殺死。

聲稱對這兩起暗殺事件負責的Aqmi katiba組織領導人阿卜杜勒克里姆-塔爾吉（Abdelkrim Al Targui）和在現場行兇劫持的四名恐怖組織聖戰突擊隊員中的兩人，近年來已被 "消滅"。消息說說第三名聖戰突擊隊員也已死於一場車禍。他們被殺僅僅是作為法國在薩赫勒地區反恐工作的一部分嗎？消滅涉案恐怖分子是否是專門的目標，原因是防止他們開口供出情報？這是指控方民事當事人所擔心的，也是法官所要驗證的。

巴耶-阿-巴卡博Baye Ag Bakabo是否是法國反恐部門的線人？Baye Ag Bakabo的案例特別引發聚焦。他是當天參與劫持爾後參加屠殺的恐怖組織突擊隊隊長，一年半前在馬里基達爾附近的一次法國反恐行動中被擊斃。官方只在事後才知道他的存在，但包括軍方在內的幾個消息來源向法廣RFI保證，Baye Ag Bakabo被準確地追蹤和鎖定。

然而，這名自稱有悔意的聖戰分子曾於2013年3月在基達爾接受過法國反恐部門的審問，即在吉斯蘭-杜邦和克勞德-維爾龍被謀殺前幾個月，他甚至原則上接受了再次會面。這是在2016年解密的國防秘密文件中披露的。他是不是一個告密者？這是否會對暗殺我們的同事產生影響？因為調查法官在問這些問題，法官也想知道這次聽證會可能產生的後果。Ghislaine Dupont和Claude Verlon之友協會的Danièle Gonod說：了解這些聽證會是否有任何後果，以及了解綁架者和法國軍隊之間的存在關係，無論他們是否是告密者，都是極其重要的"。

一個可以延長的請求。根據RFI諮詢的對外安全總局（DGSE）的一份說明，2013年3月，法國部門在基達爾還審問了該聖戰突擊隊的第二名成員：阿爾哈薩內-阿-圖卡薩，該人三年後在基達爾附近被法國軍隊 "消滅"。

該案民事各方去年曾要求法官聽取馬里情報部門前負責人穆薩-迪亞瓦拉的證詞。幾個月來，他們還一直要求解密法國查爾斯少校的書面報告，他當時是基達爾法國特種部隊的負責人。雖然他們的存在和參與在法國軍隊和法國當局的官方調查版本中一直隱身，但現在人們知道，查爾斯少校是最早得到消息的人之一，他的下屬甚至試圖追捕綁架者。因此，民事方希望將有關法國特種部隊當天在馬里基達爾的行動的文件，包括查爾斯少校向他的法國上級的報告或其他文件，都應當列放在審案檔案中。

據民事方所知，法國方面迄今尚未就這兩項請求採取任何行動。但調查也受到法國和馬里關係現狀的影響，這使得司法合作和法國法官前往馬里巴馬科的任何旅行變得複雜。

今年6月30日，Jean-Marc Herbaut法官四年來首次會見了所有民事方。克勞德-維爾龍的女兒阿波林娜-維爾龍-雷松（Apolline Verlon-Raizon）出席了會議，並認真聽取了法官提交的進展報告。阿波林娜說，“我期待更多進展，我對自己說，是的，調查正在向前推進，但調查卻正在停滯不前。" 她痛惜地說，”當你看到法國和馬里之間非常困難的關係時，這給已經是很難接觸的案件增加了一層沉重的鉛色。已經九年了! 我們還有多少時間？我只是希望那些對這個問題有責任的人，那些有話要說的人，不要再害怕了，趕緊去做吧。“