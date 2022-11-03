法國女作家吉羅榮獲2022年龔古爾獎

2022龔古爾獎

2022年龔古爾文學獎頒給了法國讀者不太熟知的女作家布麗吉特· 吉羅(Brigitte Giraud)。獲獎書籍為《活得太快》Vivre vite。作品描述了她同伴在1999年摩托車事故中喪生的悲劇。她獲獎時講了兩點。一是她不僅作為女性而是作為文學工作者獲得這一殊榮。二是，她把自己遭受的悲劇寫出來是讓大家產生共鳴，希望言語有助於排解痛苦。

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在頒獎典禮上，學院院長迪迪埃·德科恩（Didier Decoin）明確表示，即使這部作品是由男性撰寫的，他也會投票支持這部感人的作品。

小說家布麗吉特·吉羅 (Brigitte Giraud) 寫下《活得太快Vivre vite》這部小說，是為了向二十多年前在一次交通事故中喪生的男友致敬。 1999 年 6 月 22 日，在里昂，她的男友克勞德在紅綠燈出駕駛着一輛借來的摩托車，而由於他啟動過快，摔倒後再也沒能站立起來。

男友克勞德離世兩年後，布麗吉特· 吉羅曾試圖用文字來記載痛失親人的悲痛。悲劇發生那年，她才36歲，兒子也很小。剛剛和克勞德共同買了新房。在痛失男友的情況下，她含淚布置了“新房”，一點點把兒子帶大。

她寫道：“很長一段時間以來，我就知道我必須寫這本書。著書是不想辜負克勞德；不想忘記我們之間的愛”。她還說，但是“我不可能在 20 年之前就把一切都寫出來，因為我必須讓事情遠離之後沉澱一下再下筆”。

通過選擇《活得太快》 Vivre vite，龔古爾評委選擇了一個清晰而感人的故事，好評四起。她對祝賀者們表示：車禍是不可預測的是沉重的。但最終不幸給我們的愛情帶來了意外的幸福。