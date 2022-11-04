法國極右翼國民聯盟黨：年僅27歲就當黨主席！

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年僅27歲的喬丹·巴德拉（Jordan Bardella）周六很有可能成為法國極右翼政黨國民聯盟黨的黨主席。

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法新社報道，年僅27歲的法國極右翼政治新星喬丹·巴德拉（Jordan Bardella）周六很有可能被正式指定為法國極右翼政黨國民聯盟黨的黨主席。已經是代理主席的喬丹·巴德拉應該會於周六接替瑪麗娜·勒龐擔任國民聯盟黨的黨主席。瑪麗娜·勒龐將在擔任該黨領袖11年後退位。國民聯盟黨由瑪麗娜·勒龐的父親讓-瑪麗·勒龐於1972年創立。

但是，喬丹·巴德拉預計將會取得的勝利，有可能會被該黨一名國民議會議員周四引發的種族主義事件玷污。

周四，在法國國民議會，當不屈服的法蘭西政黨的一名黑人議員就在地中海徘徊了兩個星期的移民船問題向政府提問時，國民聯盟黨的國民議會議員格雷戈里·德·福納斯（Grégoire de Fournas）大聲喊道，“讓他回非洲去！”

雖然在口語中，格雷戈里·德·福納斯喊的話，也可以是：“讓他們回非洲去！”也就是說，讓船上的人回非洲去，但是，提問問題的黑人議員等都認為，格雷戈里·德·福納斯的話是有種族歧視的。為此，格雷戈里·德·福納斯周五下午受到處分，在15天之內，他不能參加國民議會的討論。

法新社表示，格雷戈里·德·福納斯的話，讓國民聯盟黨多年來的“去妖魔化”的努力被毀於一旦。