氣候：馬克龍向法國工業家提出脫碳協議

法國/氣候變化

法國總統馬克龍於 2022 年 11 月 7 日在埃及紅海度假城市沙姆沙伊赫國際會議中心舉行的 COP27 氣候會議領導人峰會上發表講話。

法新社報道，法國總統馬克龍周二向二氧化碳排放量最多的法國工業基地的領導人提出了一項脫碳協議。這項協議旨在將公共援助增加一倍，增加到100億歐元，以換取這些工業企業將其減排努力增加一倍。

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根據法新社，法國總統對聚集在總統府愛麗舍宮的法國工業家表示說，“如果在今後18個月內，有項目和地點得以確定，如果你們的努力翻倍，如果我們能設法將減少的二氧化碳排放量從1千萬噸增加到2千萬噸的話，那麼，我們將把用於這個問題的資金翻倍，從50億歐元提高到100億歐元。”

剛剛從埃及沙姆沙伊赫舉行的世界氣候大會(COP27)歸來的法國總統還宣布，未來幾年，法國政府將“逐個部門地”制定精確到六個月的規畫。

周二在愛麗舍的禮堂里受到接待的法國工業家涵蓋水泥、鋁、鋼、化肥、糖或燃料行業，包含法國50個二氧化碳排放量最多的工業基地的領導人，包括道達爾能源公司（TotalEnergies）的首席執行官帕特里克·普伊安（Patrick Pouyanné）。

這50個工業基地提供的就業崗位是3萬個，它們的排放量佔法國工業的一半，佔法國全國排放量的10%。愛麗舍宮解釋說，“我們的目標是在十年內讓這些工業基地的溫室氣體排放量減少一半，從而讓法國的溫室氣體排放量減少5%”。