馬克龍今告馬里行動落幕 將開闢非洲反恐新局面

法國/馬里/Barkhane行動

法國總統馬克龍今天在法國南部的土倫海軍基地發表莊嚴講話，雖然正式宣告法國倡導但引進歐盟合作參與的在非洲馬里反恐行動Barkhane壽終正寢，但更重要的是提出法國新國防戰略。未來法國在非洲的新戰略應當在六個月內最終確定。

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據本台報道，法國總統馬克龍今天正式宣布結束非洲及馬里反恐巴爾卡恩行動落幕。

馬里發動軍事政變後，當地的局勢變得複雜而艱難。

馬克龍周三在土倫說："在馬里打擊恐怖主義多年之後，我與我們的合作夥伴協調，決定在今天正式結束Barkhane行動。馬克龍認為這是最近一段時間局勢演變的 "結果"，而目前在馬里當局與俄羅斯準軍事團體瓦格納勾聯。

該宣布不會立即產生影響。法國軍隊已經在去年8月開始離開馬里。但法國軍隊仍然在尼日爾、乍得和布基納法索部署了3000名士兵。馬克龍說，在未來，"我們的干預措施應該更加迅速及時，並從一開始就進打擊恐怖主義源頭。但我們不希望無限期地參與外部行動。"

據馬克龍說，”我們對該地區非洲國家的軍事支持將持續，但需根據我們與他們確定的新原則（......），它將根據我們的合作夥伴所表達的需求在每個國家精準援助反恐。我們的干預必須在時間上有更好的限定（......）因為我們反恐但不是不受時間限制。“

法國總統馬克龍是在一艘直升機航母上面對高級軍官和外交官發表講話，但沒有宣布立即減少部署的部隊數量。馬克龍說，在未來幾天，他將與非洲國家和區域組織展開討論，以改變法國在非洲基地的 "地位、形式和任務"。

據馬克龍，現在法國的目標是維持行動，但保持謹慎。"我們的士兵仍然需在令人滿意的條件下得到掩護、保護、支持。非洲的新戰略將在6個月內最終確定。它應該建立在與非洲軍隊更緊密合作的基礎上。

在接下來的幾天里，我們將與我們的非洲合作夥伴、我們的盟友和區域組織啟動一個階段的交流。馬克龍說，這一戰略將在6個月內製定完成。