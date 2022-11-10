巴黎交通大罷工 稱黑色星期四

法國/公共交通罷工

法國反對價格上漲的社會動員活動仍在繼續。在煉油廠之後，輪到公共交通領域入場，而抗議顯示提振威懾的威力。主要抗爭地首當其衝是巴黎，巴黎大罷工，特別是火車和巴黎地鐵陷入黑色星期四。

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據本台報道，巴黎交通因罷工而出現黑色一天。法蘭西島的交通系統將 "處於癱瘓"，巴黎公共交通運輸公司RATP的一名工會成員如此警告。

今天的罷工動員吸引很多人參加。一半的地鐵線路將被關閉。只有全自動的1號線和14號線會正常運行。五條線路將完全關閉即（2號、8號、10號、11號和12號），其他線路只在高峰期限量運行，交通服務大大降低。RER A的情況也不會好到哪裡去，平均每三輛火車中只有一輛在運行。在RER B上，頻率將是兩列火車中有一列出勤。

在法國國家鐵路公司（SNCF）交通線上，罷工影響要低得多。

這一波強大的罷工示威，背後有若干申訴。首先是要漲工資：所有工會（CGT、FO、Unsa、Solidaires）都要求大幅提高工資，以應對全國超過6%的通貨膨脹率。其後，是抗議2025年開放競爭計畫，這讓員工很擔心。巴黎交通系統辭職的人數近期猛增了45%；放棄工作的人數也在增加。

由於招聘困難和缺勤率激增，地鐵和巴士司機人手不足，致使巴黎公共交通陷入困境，服務質量下降。

大巴黎法蘭西島並不是唯一受罷工影響的地區。在格勒諾布爾，公共汽車和有軌電車司機已經持續罷工六天了。在馬賽，今天也宣布是一個黑色星期四。馬賽的公共交通各工會也譴責了工作條件惡化。