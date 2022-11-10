意大利極右政府鐵心一拒到底 地中海230海船移民明抵法國土倫

法國/意大利/移民

法國政府今天宣布，一艘載有230名移民的人道主義船隻 "海洋維京號 "周五將 "破例 "停靠土倫，這是與意大利的外交角力的結束，這一結局在巴黎和羅馬之間沒有消除新起的矛盾。此舉引致馬克龍政府被極右反對黨嚴厲批評。

廣告 繼續瀏覽後續

法國內政部長Gérald Darmanin說："應共和國總統的要求，我已經明確表示，鑒於意大利當局讓乘客在海上等待15天，我們在破例的基礎上歡迎這艘船。" 他指定土倫軍港作為海船靠岸。

法國內政部長進一步批評意大利由新的極右翼政府的 "不可理解的選擇 "和違反 "國際法 "的行為.意大利該政府拒絕開放港口接待滿載非法移民的人道船隻。

據法國內政部長，船上 "三分之一 "的移民將被 "重新安置 "到法國，另外三分之一被安置到德國。該部長說，那些不符合居留權或庇護標準的人將被直接驅逐。但他沒有進一步的細節。

根據此一比例透露，至少三分之一的移民或面臨驅逐。

據法新社，法國內政部長稱，首次在法國歡迎救護船的決定是一種 "人道的責任"。 但法國內政部長還是表達了巴黎的憤怒：從現在開始，我們必須能夠以不同的方式處理，這樣意大利就不能在難民議題，尤其是有難民兒童到達意大利港口時，一邊能從歐洲團結互助中獲益，一邊卻維持自私。

作為抗議，法國決定 "立即暫停 "目前在意大利的3500名移民的接收計畫，但說將視意大利對事態的態度對法意 "雙邊關係 "其他方面的 "後果"再做結論。

周四，船上234名移民中的4人，包括3名因醫療原因和1名陪同人員，被疏散送往科西嘉島。

法國海事局發言人Pierre-Louis Josselin說，救援行動是在上午晚些時候進行的：一架法國空軍直升機帶着醫療隊於上午11點從科西嘉島的Solenzara基地起飛，去尋接病人。據法新社指出，下午12點15分，這架直升機在巴斯蒂亞醫院降落。

法國政府決定接待移民船隻引起法國極右派的憤怒，例如馬琳-勒龐，她認為這是 "一個戲劇性的移民控制鬆綁的信號"。"有了這個決定，馬克龍不能再讓人相信他想結束大規模非法移民。"

法國政府決定接待移民船隻，"這是一個重要的轉折點。" 一位接近此事的消息人士告訴法新社，"它開創了政治先例"：“從現在開始，當意大利關閉其港口時，人道主義船隻會不會有條件反射直奔法國？如果法國的決定是 "不可或缺的和受歡迎的"，因為它使生命得到拯救，但不幸的是，將有其他海洋維京人蜂擁至法國。歐洲必須加大對意大利政府的壓力，迫使它尊重其承諾。”

海洋維京號現在正航行在科西嘉島的東海岸，同時等待周五上岸。在它之前，另外三艘非政府組織的船曾設法讓獲救的移民上岸，大約有800人。

據法新社說，意大利當局最初只接受婦女、兒童和病人，羅馬方面稱這種分類是為了向歐盟施壓，讓歐盟更多地幫助意大利。自6月以來，已經在2019年出現了第一輪的接受移民制度，規定包括法國和德國在內的十幾個歐盟成員國自願接收8000名抵達意大利等靠近利比亞海岸國家的移民。然而，2022年只有164人從意大利轉移到其他成員國，其中117人是在6月通過的歐盟機制下轉遷。意大利說，這個數字不夠，意大利聲稱自1月1日以來已有約88,100人抵達意大利海岸。