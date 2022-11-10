法國世界盃軍團圖謀衛冕 部長安撫稱進入8強就探營

法國/世界盃

法國體育部長卡斯特拉Amelie Oudea-Castera今天表示，如果法國隊在2022年卡塔爾世界盃（11月20日至12月18日）進入四分之一決賽，她將前往卡塔爾探營鼓勁。卡塔爾世界盃計畫從11月20日至12月18日比賽，各家球評預測都看好法國隊再次奪冠。不過，法國隊中多名隊員受傷有減球隊戰鬥力。

廣告 繼續瀏覽後續

法國體育部長卡斯特拉Amelie Oudea-Castera周四在Franceinfo電台上說："我希望能去卡塔爾，如果法國球隊取得進展，我會去的（......），我仍然給自己留有一點靈活性，但是是的，如果法國隊進入四分之一決賽，這將是一個重要的里程碑，體育部長的作用就是和球隊在一起加油鼓勁。

當被問及總統馬克龍是否去卡塔爾探營法國隊，法國體育部長說：“總統的日程安排過於繁重，他或許能將在他判斷必須在團隊身邊的那一天找到一個時間空隙。”

該部長還將於 "下周一晚上 "在法國隊的大本營克萊方丹會見法國隊的所有隊員，然後他們將於下周三出發前往卡塔爾。部長肯定，法國總統下周一不能到場握手告別。

當被問及卡塔爾的人權和運動員的精神狀態時，她說教練迪迪埃-德尚說了一個重要的詞，就是'自由'，每個球員都有自己的道德觀，自己的自由，每個運動員都有表達自己的方式，我們不能強加一種束縛，一種說法。當被問及她是否會建議同性戀球迷不要去卡塔爾旅行時，她回答說：“不，我不明白為什麼他們應該被剝奪看球的權利。”

國際足聯官員呼籲參加卡塔爾世界盃（11月20日至12月18日）的32支球隊只 "專註於足球"，法國體育部長說，"重要的是我們的平衡，我們應更多地談論體育，我們設法將自己投射到一個團隊需要的具體作用內容中"。法國體育部長說，"這屆世界盃也是一個機會，讓人們關注卡塔爾這個國家，繼續推動該國尊重人權、生態轉型，這是世界盃的外交焦點，這也是世界盃在卡塔爾舉辦的目的。"

法國隊昨天晚上在期待與眾目關注下推出25人出陣名單，一時間引發熱烈評論。

最終名單將於11月14日送交國際足聯FIFA備案。

據該名單，門將（3人）：

Alphonse Areola（西漢姆/ENG），

Hugo Lloris（托特納姆/ENG），

Steve Mandanda（雷恩）。

後衛（9人）：

盧卡斯-埃爾南德斯（拜仁慕尼黑/德國），

西奧-埃爾南德斯（AC米蘭/ITA），普雷斯內爾-金彭貝（巴黎SG），

易卜拉希馬-科納特（利物浦/ENG），

朱爾-孔戴（巴塞羅那/ESP），

本傑明-帕瓦爾（拜仁慕尼黑/德國），

威廉-薩利巴（阿森納/ENG），

拉斐爾-瓦拉內（曼聯/ENG），

達約-烏帕梅卡諾（拜仁慕尼黑/德國）

中場球員（6人）：

愛德華多-卡馬文加（皇家馬德里/西班牙），

優素福-福法納（摩納哥），

馬泰奧-關杜茲（馬賽），

阿德里安-拉比奧特（尤文圖斯都靈/ITA），

奧雷利安-丘阿梅尼（皇家馬德里/西班牙），

喬丹-維雷圖（馬賽）

前鋒（7人）：

卡里姆-本澤馬（皇家馬德里/西班牙），

金斯利-科曼（拜仁慕尼黑/德國），

奧斯曼-登貝萊（巴塞羅那/西班牙），

奧利維爾-吉魯（AC米蘭/ITA），

安托萬-格里茲曼（馬德里競技/西班牙），

基利安-姆巴佩（巴黎SG），

克里斯托弗-恩昆庫（萊比錫/德國）。