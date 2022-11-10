第十屆法國製造博覽會今天開幕

法國製造/經濟

第十屆法國製造博覽會今天在巴黎凡爾賽門開幕，將持續到11月13日的展覽會預計會引至少10萬人。自從爆發新冠疫情，企業重返和國家主權再次成為討論焦點。

廣告 繼續瀏覽後續

第十屆法國製造博覽會今天周四下午在巴黎凡爾賽門拉開帷幕，將持續到11月13日的展覽預計會吸引至少10萬人次。

博覽會的組織者Fabienne Delahaye表示，法國製造博覽會十年來保持快速增長勢頭，從一開始的70家參展者發展到現在的1千5百家，顯示自從70年代法國開始去工業化，到2000年達到高潮，現在民眾理念出現改變，他們期望有更多法國製造產品和更多企業回歸。

一方面是出於環保考量，需要近距離生產到銷售，也減少從國外進口商品在長途運輸中的溫室氣體排放。另外一方面可以保護法國特有的生產技能，恢復法國生產鏈。

今年第十屆法國製造博覽會的主題是“技能”。

本屆參展者中有許多初創企業，如代表法國紡織業的“法式內褲”製造商，還有自從1840年就開始的來自普瓦捷的沙發製造商等。

自從爆發新冠疫情，企業重返和國家主權再次成為討論焦點，也吸引眾多政治人物到場參觀。

法國經濟部長勒梅爾率領法國中小企業部長等人出席了在今天下午2點就行的開幕式。

法國經濟部此前在周三晚間發布的回歸法國企業報告指出，有5個日常用品製造的企業重返法國，包括T恤衫，鐘錶，玩具，電動自行車和鞋企業。