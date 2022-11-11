巴西“特朗普”敗選後馬克龍藉機重整拉丁美洲外交

法國/拉丁美洲/馬克龍

法國總統馬克龍自擔任總統以來，只去過一次拉丁美洲。那還是在2018年，參加在阿根廷舉行的20國集團峰會。但在盧拉在巴西總統選舉獲勝後，馬克龍顯示在關注這一地區，而且馬克龍正在推動委內瑞拉問題解凍。

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據法新社今天報道說，在巴西的博爾索納羅敗選之後，法國總統馬克龍又開始關注拉丁美洲了。周四，馬克龍呼籲委內瑞拉總統馬杜羅和他的反對派應儘快恢復談判，使委內瑞拉擺脫政治危機。

委內瑞拉雙方代表今天周五在和平論壇開幕式上就舉行會談，該論壇是自2018年以來在巴黎創舉，是由馬克龍主持的外交活動論壇。

據巴黎和平論壇組委會主席，前歐盟專員以及前世貿組織總幹事法國人拉米報告，"委內瑞拉方面和其他拉美國家問我們，今年的和平論壇是否可以主持委內瑞拉各方之間的對話，因為直到現在他們彼此還沒有交談過。" 拉米告訴法新社，今年的和平論壇活動帶有強烈的南美色彩。

哥倫比亞和阿根廷的國家元首古斯塔沃-彼得羅和阿爾貝托-費爾南德斯前來巴黎參加論壇會議。巴西新任總統盧拉也將通過視頻發言。據法國在該地區選出的議員Éléonore Caroit在接受法新社採訪時指出，在已經顯現重大政治變革的背景下，例如在巴西、智利和哥倫比亞，法國與拉丁美洲的關係此前相當疏遠，但現在則卻越來越拉近。

自上任五年的第一天起，法國總統馬克龍首先關注的是歐洲，然後是非洲，最後是印度-太平洋。拉丁美洲有許多法國公司在那裡經營，但卻不被認為是一個外交優先考慮。

而且鑒於馬克龍與巴西前總統，被指是巴西的特朗普的博爾索納羅(Jair Bolsonaro)關係不佳，盧拉最近在該地區最大的經濟體和強國巴西的勝選應該為法國與巴西和解開闢了道路。

法新社解釋說，2019年8月，法國總統馬克龍指責博爾索納羅視而不見在大火肆虐亞馬遜地區災情時，博爾索納羅曾指責馬克龍是 "殖民主義者"，博爾索納羅然後更侮辱攻擊馬克龍的妻子布里吉特。

馬克龍沒有掩飾對重啟拉丁美洲外交的願望，他對盧拉說，"我一直在急切地等待這一刻，以便我們能夠重新啟動一個無愧於我們歷史的戰略夥伴關係。" 馬克龍告訴盧拉，他是盧拉勝選後第一個向他表示祝賀的外國領導人之一。

據法國歐洲事務國務秘書布恩星期二說，巴黎認為巴西是法國在拉丁美洲的重要夥伴，法國並宣布了 "未來幾個月 "的外交新路線圖。

法國的法屬圭亞那與巴西有一條重要的陸地邊界，這拉近了兩國接觸。政治學家加斯帕德-埃斯特拉達（Gaspard Estrada）觀察到，2006年，當盧拉已經執政時，盧拉和希拉克總統就簽署了一項戰略夥伴關係，該關係在2016年 "開始下降"，然後在博爾索納羅的領導下跌入谷底。

據巴黎政治學院的研究員埃斯特拉達告訴法新社，"馬克龍不應該浪費這個機會。他應該去參加1月1日盧拉的就職典禮，讓法國再次回到拉丁美洲。"但他也分析指出，巴西在烏克蘭和俄羅斯之間的戰爭衝突中顯示中立，這是一個需要巴西與法國應克服的重要障礙。埃斯特拉達指出，"馬克龍希望巴西在譴責侵略戰爭方面採取更明確的立場"，又例如支持對俄羅斯制裁，但巴西的農業需要俄羅斯的化肥。

關於推動委內瑞拉對話，則可能符合法國重回拉美這一框架，因為烏克蘭的戰爭推高了石油價格，而加拉加斯是石油的主要生產國。美國與法國和其他許多國家一樣，不承認馬杜羅總統2018年的連任，試圖通過對委內瑞拉實施嚴厲的制裁，包括針對其油氣出口，將馬杜羅趕下台。

但由於汽油價格上漲引起了全球特別是在法國的不滿。

馬克龍和馬杜羅周一在埃及舉行的COP27會議上進行了簡短的寒暄。馬克龍當時說，"如果我們能更深入地交談，如果我們能進行對該地區有益的雙邊工作，我將非常高興。"法國總統馬克龍並在片刻後對委內瑞拉人補充道："總統（......）我會再給你打電話"。