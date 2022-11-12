馬克龍明赴20國集團峰會推動法國“印太”戰略

法國/馬克龍/印太

法國總統馬克龍將於周日起程，開始漫長多日的亞洲之旅，從印度尼西亞巴厘島的G20峰會到泰國曼谷的亞太峰會，馬克龍稱應當以他的出現來表明法國在 "印度太平洋 "的戰略雄心。

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據法新社今天報道，法國總統馬克龍自9月的紐約聯合國與會之後，13日將再出發去會見來自世界主要經濟大國和亞太地區的各國領導人。

在印度尼西亞的巴厘島，烏克蘭將成為20國集團，或者說19國集團下周二和周三討論的中心，而峰會主要的缺席者即俄羅斯總統普京，在經歷了漫長的懸念之後，終於決定不現身會議。法國總統馬克龍周五解釋說，法國期望 "20國集團峰會 "對俄羅斯發出一個明確的信息，俄羅斯必須迅速在烏克蘭停戰。中國和印度等一些G20國家到目前為止仍然非常謹慎，拒絕譴責俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭，但隨着烏克蘭戰爭仍在持續亞洲國家立場顯示微妙保留。法國總統的一位顧問說：“普京不與會的事實表明，G20內部正在形成一個聯盟，更顯俄羅斯的孤立是真實的。”

馬克龍將於周一晚間抵達印尼巴厘島，周二將與中國國家主席習近平舉行會談，並與印度總理莫迪和印度尼西亞總統維多多舉行會談。

法國總統府稱，馬克龍與美國總統拜登的雙邊會晤在現階段尚未正式確定。但馬克龍預計將於12月1日對白宮進行國事訪問。

法國總統馬克龍也沒有說明他是否會與沙特王儲穆罕默德-本-薩勒曼尼進行交流，在歐佩克決定支持俄羅斯立場後，拜登已經排除了與沙特王儲會面。

此後，馬克龍將前往曼谷參加周四和周五的亞太經濟合作論壇（Apec）峰會，法國將是第一個受邀的歐洲國家。Apec聚集了21個國家，從中國、韓國、馬來西亞和越南到加拿大、美國和智利。據法國總統府稱，這一歷史性邀請標誌着該區各國對法國的 "印太議程 "的有認可。

馬克龍把這一從東非海岸延伸到美洲西部海岸的廣闊地區作為戰略重點，法國在這一地區擁有領土和海域。印太成為所有目光的聚焦，印太也是世界貿易的神經中心，成為中國和美國之間日益激烈的競爭現場。據統計，到2030年，印太佔據世界60%的人口和GDP。

法國擁有的大部分的專屬經濟區（EEZ）在印太，也是世界上第二大的專屬經濟區，留尼汪島擴延到新喀里多尼亞等七個海外領土，法國在那裡共有165萬國民。

據法國國際關係學院（Ifri）大洋洲和中亞項目協調員塞琳-帕瓊（Céline Pajon）指出：“這最終是一個在中國和美國兩個龐然大物的對抗中維護法國利益和戰略空間的問題。”

法新社說，為此法國正在利用幾個槓桿即軍事、外交和經濟，並且正在與該地區的一些關鍵國家：印度、日本和印度尼西亞建立特殊合作關係。

法國還打算在保衛海底資源、應對氣候危機和保護生物多樣性方面積極行動。

據該報道，法國但在如此廣闊的地區只派有7,000名士兵，顯示法國的國防資源也非常有限。據地中海戰略研究基金會（FMES）總幹事帕斯卡爾-奧蘇爾上將說：“法國目前處於最低限度的防衛維持態勢。”

2021年，澳大利亞與美國和英國的聯盟以及堪培拉取消法國潛艇的超大型合同也對馬克龍在該地區的戰略構想造成了打擊。但自5月澳大利亞總理換屆以來，巴黎一直在努力重建兩國合作關係。而且法國很可能重新參與到向澳大利亞出售潛艇的競爭中。