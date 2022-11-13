法國右翼批評馬克龍政府對羅馬道德教訓 極右翼抨擊地中海SOS

法國/地中海SOS

海洋維京船案繼續發酵。法國LR黨主席候選人Bruno Retailleau周日要求停止對意大利的 "道德教訓"，意大利拒絕歡迎 "海洋維京號 "船及其230名移民。而法國極右的RN的N.1 Jordan Bardella則譴責SOS地中海只是一個 "製造政治 "的非政府組織。

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法國右翼領導人雷德利奧Retailleau要求停止對意大利的 "道德教訓"。對雷德利奧先生來說，"這些道德課讓人氣憤"。而極右政黨領袖Bardella則抨擊地中海SOS組織。

據法新社今天報道稱，法國外交部長凱瑟琳-科隆納周日對《巴黎人報》說，"必須提醒羅馬的人道義務"。而法國內政部長Gérald Darmanin早些時候曾批評 "一個非常不人道的意大利"。

共和黨領袖雷德利奧說，"這些道德課讓人生氣"。據雷德利奧稱，"自今年年初以來，作為首批入境國家之一的意大利，已經接收了9萬名外國移民。雷德利奧告訴Cnews-Europe 1-Les Echos，“歐洲本應接收8000人，但只接收了117人。”

意大利極右翼政府首腦喬治亞-梅洛尼也譴責法國的侵略性的、不可理解的和毫無道理的對意大利的指責。

周五，一艘屬於非政府組織在利比亞沿海救尋移民的"地中海SOS "的救護船，得到法國方面允許，讓倖存者在法國上岸，這是法國第一次允許難民登岸。法國內政部長達爾馬寧說，這是一種特例的接受，是出於 "人性的責任"。

但對於LR參議員的負責人雷德利奧Retailleau來說，"我們能給予的唯一人性教訓，就是應該移民政策立場堅定"。因為周五 "海洋維京號 "在土倫港被允許靠岸，"這就是一個潘多拉盒子被開啟"。

來自旺代的當選代表批評說："走私者、人販子、這些黑手黨在非政府組織的支持下，將知道法國已經屈服，並將繼續屈服。

這位12月的共和黨主席候選人提出一系列建議，如 "與原籍國進行權力鬥爭"，以執行離開法國領土的義務（OQTF），以及 "停止吸泵 "的法國的家庭團聚和 "免費照顧非法移民"政策。他還呼籲舉行全民公決，因為 "只有人民才有勇氣實施勇敢的措施"。他強調，應當重新確立非法居留罪，並假定不接受骨質檢測的無人陪伴的未成年人就應當被認為是成年。

據該報道，在極右政黨RN主席Jordan Bardella則攻擊SOS地中海“SOS Méditerranée”，稱該組織是 "極左的非政府組織"，海洋維京號船其實就是在 "玩政治"。他在法國電視3台說："我認為我們應該削減對SOS地中海的公共補貼，並撤銷允許SOS地中海組織到各地學校宣講的許可。"他譴責 "極左翼非政府組織和走私者黑幫之間客觀上存在着共謀"。

據法新社說，根據地中海SOS網站，該非政府組織是一個 "海上救援的民間協會"，89%的資金來自私人捐款。至於公共補貼，地中海SOS提到了法國約80個 "社區團體"、市政當局、省和地區向他們提供援金。