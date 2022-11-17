馬克龍：推進與印尼的防務合作，與澳洲的潛艇交易提案仍擺在桌上

法國/印度尼西亞/澳大利亞

法國總統馬克龍11月17日抵達曼谷在出席即將召開的亞太經合組織領導人非正式會議前表示，在這個高度競爭的地區，法國的戰略是捍衛自由和主權。他並提及，法國正在推進與印度尼西亞在戰鬥機和潛艇軍售方面的合作。

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馬克龍說：“在這個高度競爭的地區，這是世界上兩個主要大國之間的對抗舞台……，我們的戰略是：捍衛自由和主權，維護海洋自由的平衡，平衡的文化交流，經濟交流，在沒有霸權主義模式佔上風的情況下發展技術。”

法國和印度尼西亞在今年2月簽署合同，後者將從法國購買42架“陣風”戰鬥機，合同總價值81億美元。除了戰鬥機以外，印尼還與法國簽署了一份備忘錄，就潛艇研製進行合作，並因此有意訂購兩艘法國海軍集團生產的“鮋魚”級（Scorpene）潛艇。

馬克龍16日在二十國集團巴厘島峰會場邊與澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）舉行了雙邊會談。馬克龍周四向媒體表示，此前被取消的法國向澳洲提供常規潛艇的方案仍擺在桌面上。

當被問及法國向澳大利亞提供常規動力潛艇的提案時，馬克龍說：“眾所周知，它仍擺在桌面上”，並補充說正在就潛在交易的方式進行談判。法澳關係在去年跌入低谷，當時的澳洲莫里森政府取消了這項價值900億澳元的交易，並選擇用美國和英國的核動力潛艇技術替代法國提出的常規動力方案。在澳洲工黨上台後，阿爾巴尼斯政府今年6月就這項失敗的潛艇交易與法方達成了5.55億歐元的和解。

阿爾巴尼斯周三在出席記者會時就與馬克龍的會談向媒體表示：“我們談到了我與馬克龍總統先前討論中產生的（澳法關係）路線圖。它包含三個要素。一個是國防和安全方面的合作內容。第二，關於氣候變化和能源。第三，在文化方面也要向前發展。”

阿爾巴尼斯說：“而且我希望馬克龍總統明年訪問澳大利亞。我們也討論了這方面的可能。”