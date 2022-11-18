世界上都有誰講法語？

法國/法語

全世界有3.21億人使用法語。法語是繼漢語、西班牙語、英語和印地語之後使用最廣泛的第五種語言。在法語國家首腦會議之前，法廣採訪了法語國家觀察站的負責人亞歷山大-沃爾夫，該觀察站每四年發布一次關於 "法語國家星系 "報告。

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據本台引述該報告，"每天使用法語的人中有60%以上是在非洲"。

RFI：有一種傾向認為，法語的使用正在下降。關於世界上法語狀況的最新報告似乎與此相矛盾？

亞歷山大-沃爾夫：顯而易見的是，講法語的人的數量正在增加。它甚至在以良好的速度增長--7%，即比四年前多出2100萬人口。其中一個特點是，非洲大陸的增長要快得多，特別是在撒哈拉以南的非洲地區，其增長接近15%。因此，可以很容易地解釋這種增長。這些國家中，法語是官方語言，而且首先是教學語言。因此，考慮到這些國家的人口結構以及上學的兒童人數不斷增加，講法語的人數也在增加。

RFI：這就是為什麼你在報告中說，越來越少的人出生時講法語，但越來越多的人正在成為講法語的人？

亞歷山大-沃爾夫：很明顯，法語的增長和說法語的人的數量是由於，而且將來會越來越多地由於在那些不是第一母語的國家。在許多這樣的撒哈拉以南非洲國家，法語是不同第一語言使用者之間的交流語言。它使他們能夠相互溝通，開展經濟活動。它在工作中的存在比在家裡多得多，但它也存在於媒體、文化和行政中。因此，有一個講法語的環境，這意味着法語，即使不是第一語言，也是一種日常使用的語言。這也是我們所強調的：在3.21億法語使用者中，有一半多一點是在非洲大陸。但如果我們看看那些每天使用法語的人，在非洲大陸有超過60%的人講法語。

RFI：所以它並不像人們常說的那樣是一種精英的語言？

亞歷山大-沃爾夫：事實上，那些學習時間較長的人或單純學習過的人對它掌握得更好。這是不可否認的。但在Kantar研究所每年進行的調查中，強調的是法語的實用性："我需要法語來工作，我需要它來學習，來上網，來獲取國內和國際信息。

正是在撒哈拉以南的非洲地區，法語的使用最為廣泛。

RFI：在報告中，你指出 "殖民時期對法語的傳播貢獻甚微"，這是挑戰法語作為 "殖民語言 "的形象的一種方式...

亞歷山大-沃爾夫：如果沒有殖民化，法國人就不會出現在這些領土上，這是一個事實。但真實的情況是，在獨立時，所有這些國家都自由選擇了他們的官方語言和教學語言。如果我們以馬里、幾內亞或塞內加爾為例，在20世紀50年代末，也許有2%或3%的人口講法語。這個比例已經上升到25%、30%甚至35%的法語使用者。進展是驚人的，這要歸功於學校。

RFI：但是，在已經有國家語言的國家，選擇法語作為教學語言不是自相矛盾的嗎？

亞歷山大-沃爾夫：在過去的十年裡，法語國家國際組織考慮到了鼓勵兒童用一種本國語言學習的事實。國家語言學校(ELAN-Africa)方案包括在學校的頭幾年用國家語言進行教學，然後逐漸轉為法語。我們的想法是，通過這種多語言教學，孩子的學習成績會更好，並能更好地掌握法語和他們的國家語言。

所有據說是講法語的國家實際上都是人們使用多語言的國家，只有少數地區數量非常少。在非洲大陸，很少有國家能用一種語言團結全體人民。在法語國家國際組織的成員國中，我們可以提到塞內加爾的沃洛夫語、馬里的班巴拉語、盧旺達的基尼亞盧旺達語、布隆迪的基隆迪語以及馬達加斯加的馬達加斯加語。在那裡，長期以來一直實行用國家語言教學的政策，因為這顯然是最合理和有效的。即使在一些國家，法語（或例如盧旺達的英語）從某些級別開始取代國家語言作為教學語言。

在所有其他國家，對於實現國家獨立的領導人來說，理性的做法是選擇一種能夠將各種語言的使用者聚集在一起的語言。在喀麥隆，有200多種語言，在科特迪瓦有大約100種語言。所以我們必須找到一個教學媒介。選擇落在了法國人身上，因為有一個基礎，即使它仍然非常薄弱。

RFI：法語是世界上學習人數第二多的語言。法國的重心已經轉移到非洲，這有什麼後果？

亞歷山大-沃爾夫：法語，像所有與其他語言接觸的語言一樣，受到當地現實和語言的影響和豐富。變化的出現和傳播。在非洲或其他國家使用的法語，如魁北克，今天的法語觀察站就在那裡，它們相互影響，表現出多樣性。我們可能認為有一種法語文學，但實際上，當我們閱讀阿蘭-馬班庫或出生在法國的作家的書時，語言不大相同，但我們卻能理解它。此外，還出現了一本在線的法語人士詞典，它使我們無論在哪個大陸都能看到豐富的表達方式。

RFI：報告中出現了另一個引人注目的發現：法語在歐洲正在下降。你如何解釋這個問題呢？

亞歷山大-沃爾夫：在這裡，我們談論的是作為外語的法語。首先，我們可以說，法語仍然是世界上第二大學習語言。我們估計有超過5000萬的法語學習者作為外語。在英語國家，法語是學習的第一種語言，但在美國，考慮到環境因素，西班牙語排在法語之前。但在過去四年中，歐洲的學生人數下降了10%。其主要原因是各國的語言政策往往將外語學習限制在一種語言上。在這種情況下，是英語在某種程度上被強加。對法語這是相當具有破壞性的，而且與歐洲國家的承諾背道而馳，這些國家一再表示，教育系統絕對有必要至少提供兩種外語，甚至三種。

RFI：法語國家組織秘書長路易絲-穆希基瓦博說，她希望發起一項呼籲，以 "扭轉法語在國際機構中的衰落"。為什麼這很重要？

亞歷山大-沃爾夫：法語有一個相當獨特的地位，因為它是幾乎所有組織的官方語言。但實際上，它的地位已經大大下降了。人們已經習慣於直接用英語表達自己，這是最常見的方式，即使有時水平平平。

秘書長路易絲-穆希基瓦博說，多邊主義是國際民主的一種形式。它必須建立在良好的理解和每個人正確表達自己的能力之上。我們需要筆譯、口譯、公務員和外交官的語言培訓。

但這也需要認識：人們認為用英語說話更容易、更便宜。這不是真的，因為最後我們必須修改我們的語言技能，因為那些講英語的人並不總是能很好地表達自己，我們並不總是能理解對方的意思，當我們處於國際討論的過程中，這是很惱人的。

RFI：在互聯網上，法語是繼英語、漢語和西班牙語之後的第四大使用語言，儘管它正在被印地語取代。我們可以從研究網絡語言中學到什麼？

亞歷山大-沃爾夫：首先，由於研究人員丹尼爾-皮米恩塔（Daniel Pimienta）在這個問題上的努力，互聯網80%是講英語的神話被打破。這是完全錯誤和荒謬的，因為我們可以看到，當我們搜索內容時，不管是文化的還是其他領域的，我們都是用自己的語言進行搜索。今天，英語約佔互聯網的25%，這已經是很多了。但互聯網並不像人們喜歡說的那樣沒有語言。有些語言比其他語言增長更多，如阿拉伯語、漢語和印地語。原因是人口問題。法國人正在堅持自己的立場。最重要的是，法語有增長的儲備，因為現在大多數講法語的人都在非洲，而非洲是聯繫最少的大陸。因此，隨着我們縮小這一數字鴻溝，講法語的互聯網用戶的數量將增加，法語在這一領域的存在也將增加。