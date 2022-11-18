巴黎奧運會吉祥物拿破崙軍帽 送中國造

法國/奧運會/吉祥物/中國製造

拿破崙式軍帽被選為2024年巴黎奧運會吉祥物，但即刻遭曝料該吉祥物主要由中國製造，也立即引來法國多方批評。法國竭力推動法國製造，但許許多多重要或普通產品仍然拿到中國去製造。法國僱主運動組織憤怒說，這是法國給自己扇打的國際與經濟耳光。

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據法國政府發言人維蘭Olivier Veran周四對法國製造 "結構性問題 "表示遺憾，他說法國無法在 "幾個月內 "製造200萬個毛絨玩具，一種拿破崙軍帽毛絨玩具被選作2024年巴黎奧運會的吉祥物。

維蘭說，"我很希望，而且我們正在奮鬥，希望我們能夠在法國找到足夠的原材料和紡織廠在未來幾個月內生產200萬個毛絨玩具。可是觀察到的卻是，今天我們不知道如何或能不能成功。"

政府發言人在法國2台解釋說，"另一方面，我們確實知道如何做的是推動在中國生產的法國公司搬回到法國。"

維蘭承認，"這是一個結構性問題，與法國多年來失去這些工廠的事實有關。"

但據維蘭說，"法國已經連續幾年成為歐洲最具吸引投資力的國家"，"我們明天將能夠生產我們今天不再知道如何生產的東西"。

巴黎奧運會組織者周一公布了他們的吉祥物，兩頂被稱為 "Phryges "的紅色Phrygian帽子，本周將運抵巴黎Halles市中心的官方商品商店。但這些被指是可愛的玩具將幾乎完全在中國製造。"

巴黎奧運會的組織者曾辯解強調，這就像在法國銷售的絕大多數可愛的玩具一樣，都在中國製造。

巴黎奧運會吉祥物供貨合同被授予法國公司Gipsy和Doudou et Compagnie。

據法新社說，與在中國生產的吉普賽公司不同，Doudou et Compagnie公司計畫在其位於Guerche-de-Bretagne（Ille-et-Vilaine）的工廠生產15%的配額，該工廠將為此進行擴建。工廠將進行填料、組裝和縫製，但原材料和零件可能都將來自中國。

就拿破崙帽吉祥物案，法國僱主運動組織Ethic譴責稱，這是"對所有法國公司的侮辱 "和 "法國自己給自己打的國際和經濟耳光"。

據法國生態過渡部長Christophe Béchu在星期二說，"我想相信，在奧運會舉行之前，我們還有幾個月的時間能夠糾正這個錯誤解決這個問題，"