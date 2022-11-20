法國歡迎世界氣候峰會進展 但對缺乏雄心壯志遺憾

氣候/聯合國/法國/COP27

法國能源轉型部長Agnes Pannier-Runacher今天發表聲明，對在埃及舉行的第27屆聯合國倡導的氣候締約方峰會些微進展表示歡迎，但對峰會"缺乏氣候雄心 "表示遺憾。COP27於20日通過了一項決議，規定建立一個專門的基金，為 "特別脆弱 "的國家已經遭受的氣候破壞提供資金。

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就剛剛結束的COP27，法國方面今天表示歡迎進展，但對 "缺乏氣候雄心 "感到遺憾。

法國能源轉型部長Agnes Pannier-Runacher今天表示， "峰會在需要進一步努力減少溫室氣體和退出化石燃料方面沒有取得進展。這是一個真正的失望。" 法國部長說，然而本次峰會 "滿足了最脆弱國家的期望，也取得了重大突破，為與氣候災害有關的損失和損害創建了新的融資工具。

周日，COP27通過了一項決議，規定建立一個專門的基金，為 "特別脆弱 "的國家已經遭受的氣候破壞提供資金。據法新社說，在埃及沙姆沙伊赫舉行的聯合國年度氣候會議結束時通過決議，該決議在全體會議上以協商一致的方式獲得批准，並獲得雷鳴般的掌聲。

根據法國能源轉型部的一份聲明說，如果說COP27協議沒有達到法國和歐盟的雄心壯志，但它仍然保留了基本內容：它重申了將全球變暖限制在1.5℃的目標，並呼籲各國從2023年起做出更多努力。

據法國官方說：“在全球氣候和能源危機的大背景下，重申這一目標是至關重要的。”