法國隊出征未戰鋒線主將本澤馬訓練受傷就退賽 衛冕夢遠？

法國/卡塔爾世界盃/本澤馬

法國足協公告，法國隊前鋒本澤馬在訓練中受傷，已被破排除在卡塔爾世界盃參賽名單之外。此前法國隊已經有保羅·博格巴、恩戈洛·坎特和克里斯托弗·恩昆庫3員大將因傷沒有被入選參賽名單。大賽前突發傷情下，法國隊能否繼續夢想衛冕，球迷開始為法國隊捏汗。按日程，法國隊星期二與澳大利亞交鋒。

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據路透社報道稱，法國前鋒本澤馬因傷退出世界盃。本澤馬一直在與肌肉拉傷作鬥爭，這位金球獎得主是在昨天周六早些時候參加法國隊常規賽前訓練活動中受傷，他當即就離集體訓練。

消息沒有告知本澤馬受傷具體信息。

法國隊主教練德尚報告說，“對於將本屆世界盃作為重要主力的本澤馬排除在比賽名單外，我感到非常難過。儘管這對法國隊造成了新的打擊，但我對我的團隊仍然充滿信心。我們將盡一切努力迎接等待我們的巨大挑戰。”

上個賽季，本澤馬在皇馬度過了一個輝煌的賽季，他在各項賽事的 46 場比賽中攻入 44 球，幫助皇馬球隊獲得西甲和歐冠雙王冠。

本澤馬也是法國隊在 2014 年世界盃上的最佳射手，但在 2018 年世界盃上本澤馬並沒有參與奪得世界冠軍的征戰。本澤馬因司法禁令長達5年沒有能夠效力法國國家隊。在闊別六年後，他去年才重返法國隊。

本澤馬是因勒索醜聞而被國家隊禁賽。本澤馬還曾不實評論說德尚是“屈服於法國種族主義部分的壓力”，才把一名阿爾及利亞血統的穆斯林前鋒排除出 2016 年歐洲杯陣容。

但自回到國家隊以來，本澤馬出場16次打進10粒球。

本澤馬昨天晚上悲傷地說，“我這輩子從未放棄過，但今晚我必須為球隊着想，就像我一直做的那樣。”本澤馬在 Instagram 上還寫道，“所以理智告訴我要把我的鋒線位置讓給可以幫助我們的球隊奪得一場偉大世界盃勝利的人。感謝你們所有的支持信息。”

法國抽籤分在第四組D組，同組有澳大利亞，丹麥以及突尼斯。

體育部長與法國總統都提出了前往卡塔爾探營法國隊的條件，即分別是進入8強與決賽。