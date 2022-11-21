法國人近十分之四認為移民對法國構成“威脅”

近十分之四的法國人 (39%) 認為移民對法國構成“威脅”，這是近日 CSA 研究所為 法國新聞電視台CNEWS所做的一項民調所顯示的結果。

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根據CSA 研究所為法國新聞電視台CNEWS所做17日公布的一項民調結果顯示，39%的法國人的法國人 (39%) 認為移民對法國構成“威脅”。

移民政策因此再次成為辯論的核心。 CSA 研究所的這項調查指出，就在法國接納滿載難民的船隻 《 "海洋維京號 " （l' Ocean Viking） 》之際，同時也導致了法國政治階層的分歧。這項 CSA 研究所民調結果顯示有 39% 的法國人認為移民對法國是一種“威脅”

相反，有13% 的法國人認為這些移民代表一種“機會”，而幾乎有一半（48%）的法國人則認為“兩者都不是”。

法國右翼和極右翼政黨吹起反對接納移民的逆風：

具體而言，自稱來自右翼的受訪者是最把這些移民視為“威脅”的民眾。 他們當中有 75% 這麼認為；而對於極右翼政黨：《民族聯盟 (RN) 》及《再征服黨( Reconquest) 》的支持者來說，這個數字更飆升到 85%。

對於法國左翼支持者來說，大多數受訪者 (56%) 認為移民既不是威脅也不是機會。 這一比率也幾乎與那些票投馬克龍的選民相同，達55%。

那些歐洲生態黨(Europe Ecologie Les Verts )的支持者似乎最熱衷於接待移民的想法。他們當中只有 9% 的人認為移民是威脅，而 40% 的人認為他們是法國的機會。

十天前，法國政府宣布，"破例 "准許一艘載有230名移民的人道主義船隻 "海洋維京號 "停靠土倫軍港，這結束了法政府與意大利的外交角力。不過，這一結局並未消除法意之間新一輪的矛盾。這一接納海上難民舉措導致馬克龍政府被極右翼反對黨嚴厲批評。

法國內政部長達爾曼南也抨擊意大利新上任的極右翼政府的決定是“不可理解的選擇 ”和違反 "“國際法 ” 的行為。意政府拒絕開放港口接待這艘滿載非法移民的人道船隻。

當法國女總理博恩16日呼籲“恢復與那些參與在地中海進行海上救援的非政府組織的關係”時，法國極右翼則認為這些非政府組織是那些偷渡人蛇的“幫兇”。