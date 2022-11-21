法監管機構敦促馬斯克在歐洲增加推特審核人員數量

馬斯克接管推特後

法國影音和數字傳播監管局（Arcom）21日表示，對審核人員被大量裁掉表示深切關憂。

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在馬斯克混亂地推出旗艦高級訂閱服務Twitter Blue後，歐洲監管機構變得尤為擔憂，認為該平台上的“藍V”功能被冒充者濫用。歐盟官員們還對推特高管大量離職感到擔憂，後者在與監管機構打交道以及實施旨在遏制網上非法內容傳播的歐盟新規方面發揮了關鍵作用。此外，歐盟方面擔心裁掉部分審核人員會影響推特對在線內容的監管能力。

歐盟內部市場專員、法國前財長布雷頓今年4月曾警告稱，馬斯克領導下的推特必須遵守歐盟有關審核非法和有害在線內容的新規，否則將面臨相當於全年銷售額6%的巨額罰款甚至禁令。

布雷頓表示：“馬斯克正在一定程度上縮減推特審核人員規模，但他將不得不在歐洲增加相關人員數量，並開放他的算法。我們將擁有控制權，我們將獲得權限，人們不會再亂噴垃圾。”

布雷頓指出，他已向馬斯克建議兩人建立工作關係，討論歐盟對推特的期望，“馬斯克完全知道推特繼續在歐洲運營的條件是什麼”。

根據當地時間周三生效、具有里程碑意義的歐盟大型科技公司監管法律《數字服務法》（DSA），推特在歐盟面臨新的審查。歐盟將開始根據《數字服務法》指定達到至少4500萬用戶門檻的大型在線平台，要求後者遵守大量技術和法律方面的嚴格規定。