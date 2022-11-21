馬克龍：“絕對需要保護紮波羅熱的安全”

紮波羅熱核電廠遭炮擊

烏克蘭15座核反應堆中有6座位於紮波羅熱核電站。自戰爭爆發以來，這座歐洲最大的核電站及周邊地區多次發生炮擊事件，俄羅斯和烏克蘭方面則相互指責對方發射了炮彈。11月21日，法國總統馬克龍與烏克蘭總統澤連斯基通了電話。法國總統表示：“絕對需要保護紮波羅熱的安全”。

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法國21日在巴黎舉辦了支持摩爾多瓦的國際會議，目標是為其提供緊急援助。馬克龍是在這次會議上做出上述表述的。

馬克龍和澤連斯基均表示：造成這種局面是因為俄羅斯非法佔領該核電廠”；兩人達成共識認為“與國際原子能機構合作以達成一項協議是至關重要的。達成的協議將確保核電站內和附近沒有正規軍或僱傭軍，以及輕型或重型武器”。

兩人還表示，不僅僅要對紮波羅熱加以保護，對羅夫諾(Rovno)核電站及赫梅利尼茨基（Khmelnitsky）核電站都要加以保護。另外，兩人還強調說，卡霍夫卡（Kakhovka）的水電站大壩也不能再成為攻擊的目標。

法國總統馬克龍還批評說，每當烏克蘭取得一次軍事勝利，奪回烏克蘭第二大城市哈爾科夫(Kharkiv)以及赫爾松(Kherson)，為了報復，俄羅斯軍方都會對烏克蘭的基礎設施實施新的轟炸。

在此次電話會議中，法國方面還他“重申了他對烏克蘭的聲援，並堅決譴責俄羅斯對平民目標的襲擊”。

馬克龍和澤連斯基還談及了烏克蘭民眾過冬的困難。巴黎將於12月13日舉辦一次聲援烏克蘭民眾的會議。