法國2022三波酷暑期間 死亡總人數10000多 逾平均值

法國在2022年夏季的三波熱浪過後，記錄了超過 10,000 人死亡的超額死亡率；相對超額死亡率為 16.7%。 但這些死亡不能僅僅歸因於溫度，這是法國公共健康部門提出的解釋。

廣告 繼續瀏覽後續

根據回聲報報道，2022年3波酷暑期間，法國總計死亡人口超過10000人，死亡比率超過過去5年的平均值

這是一種創傷記憶，在法國的每一次熱浪中都會被喚醒。 2003 年 8 月的熱浪及其在三周內造成的 15,000 人死亡，仍留在所有法國人的記憶中。

從那時起，每次高溫事件都會導致大量超額死亡率。 2022 年夏季及其連續三波熱浪也不例外。

根據法國公共健康署 (SPF) 周一晚間發布的一份報告，今年酷暑時期法國的死亡人數超過了 10,420 人，即超額死亡率為 6.1%。 這是自 2004 年國家熱浪計畫實施以來記錄的最高超額死亡率。

僅在 2022 年 6 月至 2022 年 8 月席捲全國的 33 天熱浪中，全國全因超額死亡率估計為 2,816 人，相對超額死亡率為 16.7%。

在 7 月 9 日至 7 月 27 日的第二次熱浪，期間觀察到最大的超額死亡率，死亡率增加22.7%。

應考慮到新冠疫情的影響：

然而，法國公共健康機構小心翼翼地不提供這些死亡的確切原因。 SPF 指出，發現的死亡人數過多“不能僅僅歸因於高溫”。 仍需保持謹慎，因為 2022 年夏季也歷經d了新冠疫情捲土重來病例增加。