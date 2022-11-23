跨越時空的對話：王克平作品展在巴黎吉美博物館開幕

巴黎/王克平作品展

旅法著名華裔藝術家王克平的雕塑作品11月23日正式在法國巴黎以收藏亞洲、尤其是中國文物聞名的吉美亞洲藝術博物館開幕。自11月23日至明年3月6日，王克平的當代藝術作品將與吉美博物館的中國文物珍品並列展放，呈現一種別緻的古今對話。

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以收藏亞洲尤其是中國文物珍品著稱的吉美博物館這次向被看作是中國當代藝術代表性人物的旅法中國藝術家王克平敞開大門。他的木雕及銅雕作品將在博物館的中國考古文物廳以及禽鳥塑像瓷器展廳，與記錄著見證着中國傳統藝術的文物珍品並列展出，既跨越時空，與這些千年文物珍品體現的對人性、對女性的讚美遙相呼應，也凸顯王克平當代藝術作品中的某種藝術傳承。

展館四樓的圓廳展出的則是6件王克平以來自西非的桃花心木為材料的巨幅新作。這是他首次在使用被視作珍貴木材的桃花心木創作，而這批偶然獲得的材料自身的特性，也迫使他用更為簡潔的線條，再現女性與柔情。

在22日的展覽剪綵晚會上，眾多法國藝術界名流趕來慶賀。法國國立現代藝術博物館高級研究員兼策展部主任瑪薩拉·利斯塔（Marcella Lista）向本台表示，她認為王克平作品的出色之處是他普世性。她說，我覺得最值得注意的一點，是王克平的作品既非常當代，又穿越時空，這種雙重性令我們放眼超越我們自身、甚至超越人類的歷史長河。他的作品講述着人性，講述着人類生存條件，講述着個體的孤寂、個體與他人的關係、個體與社會、個體與集體之間的關係。所有這些人類社會的永恆主題，都在王克平作品與吉美博物館的文物收藏的相遇、與對話中完美地體現出來。

巴黎吉美亞洲藝術博物館旅法華裔藝術家王克平雕塑作品展海報 © 吉美博物館展覽海報