法國一左派議員建議禁止鬥牛活動 但大部分同僚裹足不前

法國一名左派國會議員此前拋出一個建議：禁止“鬥牛活動”。雖然根據民調，有絕大多數的民眾表示贊同“禁止鬥牛”，但大多數的國會議員並不願意投出贊成票，這是費加羅報指出的。

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雖然這名法國左派議員此前拋出”禁止鬥牛” 的建議：但其他的國會議員普遍對禁止鬥牛不願意投出贊成票；雖然民調顯示，有74%的民眾表示贊同禁止鬥牛。

由法國左派政黨 “法國不屈服黨( LFI)” 的國會議員卡隆 (Aymeric Caron) 提出的這項建議案，要求：在法國所有的競技場禁止鬥牛；這也在所有政黨中造成分裂。

費加羅報報道，今天周四(24日)要在議會審題的此一議題，投票通過的可能性很低。但它已經成為各方風風火火討論的話題。

對此議題，有贊成的，也有反對的，討論氣氛很緊繃，不時夾雜着一些人反對另一些人的論點。 左派政黨(LFI)議員卡隆提出的法案 (PPL) ，旨在廢除全法國的鬥牛活動。他的第一個賭注成功了，也就是：將這個議題推進成為公眾辯論的話題。

根據上周末在 “星期天報(JDD)” 上發布的一項 伊弗普(Ifop) 民意機構的調查結果，74% 的法國人甚至將會同意這名左派議員卡隆提出的觀點，聲明表示他們贊成禁止這種鬥牛活動。

但對於這位提出議案的巴黎地區的民意代表，他仍有許多工作有待進行。他現在起必須小心戒慎地監督進程，好讓這個問題不會像奶油般那樣溶解，最終沒有結果。

根據上周末在 JDD 上發布的一項民意調查，74% 的法國人甚至會同意卡隆議員的觀點，聲明表示他們贊成禁止這種做法。

但巴黎民代還有得工作要進行，他們這一次要監督讓這個問題不會如同奶油那樣融化無疾而終。