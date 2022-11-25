馬克龍下周赴美進行國事訪問，為歐洲企業爭利益

法國/美國/外交

法國總統馬克龍將於下周對美國進行國事訪問，馬克龍希望美國總統拜登屆時能夠讓一部分歐洲企業獲得豁免權、免受美國法律的制裁。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，法國總統府周五宣布，法國總統馬克龍將於下周前往華盛頓對美國進行國事訪問。馬克龍希望美國總統拜登屆時能夠同意給與歐洲工業企業豁免權，以免受美國法律的處罰。

美國去年8月生效的《降低通貨膨脹法案》(IRA)旨在降低美國人的生活成本。這一法案不僅涵蓋能源部門的大規模投資、以及有利於氣候的大規模投資，還涵蓋對電動汽車、電池和可再生能源項目的慷慨補貼。

然而，許多補貼只有在美國製造的產品才能享受，因此，這一法律將會有利於美國的特斯拉而不是德國的寶馬電動車，將會有利於給風電場項目服務的美國鋼鐵企業。

馬克龍的一位顧問承認，“難以想象，美國國會、尤其是共和黨佔多數的眾議院，能夠深刻地修改《降低通貨膨脹法案》”。

但是，這位顧問告訴記者說，法國總統府希望，“美國政府能夠對一定數量的歐洲工業企業給予豁免權，就像美國已經給予墨西哥或加拿大的那樣。”

法新社報道，馬克龍將於周二晚上抵達華盛頓，並於第二天開始正式訪問。

馬克龍將是第一位有幸兩次前往美國進行國事訪問的法國總統。第一次是在2018年4月，應共和黨總統特朗普的邀請對美國進行國事訪問的。當時，特朗普對中國發起了貿易戰，幾個月後，特朗普的貿易戰也影響到了歐洲國家。