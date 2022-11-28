歐洲刑警組織：緝拿迪拜和歐洲重要可卡因走私團夥

歐洲/毒品

歐洲刑警組織周一宣布緝拿迪拜和歐洲重要可卡因走私團夥，逮捕不同國家的49名嫌疑犯，他們控制約1/3歐洲可卡因毒品走私。

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歐洲刑警組織今天宣布緝拿迪拜和歐洲重要可卡因走私團夥，這個大型的毒品走私組織“超級卡特爾”掌控歐洲1/3的可卡因貿易走私，本次大規模不同歐洲國家聯合的大規模緝毒行動總共繳獲了約30噸可卡因。

歐洲刑警組織宣布逮捕了分布在比利時、法國、荷蘭和西班牙等國家的至少49名嫌疑人，其中有13人來自西班牙，6人來自法國，6人來自比利時，在迪拜的6名主要嫌疑人，其中兩人非常重要，他們分別掌控與荷蘭，西班牙和法國相關的毒品走私團夥，其中一人37歲有摩洛哥和荷蘭雙重國籍，曾經在從2020年到2021年走私到荷蘭數千公斤可卡因。

此前於2021年已經在荷蘭逮捕了14名販毒嫌疑人。

這些人組成了‘超級卡特爾’，他們控制了歐洲大約三分之一的可卡因走私貿易。在嫌疑人的控制和指揮下，負責大量進口到歐洲的可卡因，歐洲刑警組織透露，嫌疑人大多使用加密通信來組織毒品運輸。

消息指出，目前可卡因在歐洲正逐漸成為使用量僅次於大麻的第二大毒品，主要從南美通過荷蘭的阿姆斯特丹進入歐洲。

據數據統計，2020年在歐洲緝獲的可卡因總量超過214噸，比上年增加6%。歐洲毒品和毒癮監測中心的專家分析，2022年該數字可能達到300噸。