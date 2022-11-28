法國流行病專家警告 第九波新冠疫情確實已登陸法國

法國流行病學家祖雷克(Mahmoud Zureik)根據統計數據，向大家保證說：“新冠疫情的第九波確實已經登陸法國了”。雖然法國目前面臨平均每天有達到 50,000 個新冠確診病例的風險，但許多民眾平日已經放棄了新冠病毒防疫防疫的措施，似乎忽視了距離聖誕節不到一個月的新冠疫情確診例的反彈回升現象。

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根據法國當局數據，11 月 25 日周五的24 小時內記錄了近乎50000確診個案，並且有上升趨勢。巴黎人報引述法國流行病學家祖雷克教授的話向大家說：“新冠疫情的第九波確確實實已經登陸法國了”。

目前，在公共交通工具上，法國民眾並沒有全部都戴上口罩，這可能會引發人們對疫情浪潮強勁反彈的擔憂。

目前在法國，戴口口罩幾乎成了一種令人稀奇的事，咳嗽的鄰居（幾乎）不再是民眾焦慮的來源。 法國流行病學家祖雷克說，大家最好不要做夢，他並向大家保證說：“新冠疫情的第九波確實已經在這裡了”。 根據當局統計：11 月 25 日星期五，24 小時內記錄了 48,629 例感染，並且呈上升趨勢。

法國，11 月 25 日星期五，24 小時內記錄了 48,629 例感染，並且呈上升趨勢。 這名流行病學教授還說：“三到四天以來，污染一直在快速而強烈地攀升：我們在一周內增加了 30%。 幾天後，平均每天將至少有 50,000 例病例。”

祖雷克教授說，新冠確診數字可能被低估了 “而且很難估計它的確切影響，”有幾個原因：

首先，奧米克戎 BQ1.1 亞變體的確切傳播能力及其突破疫苗的能力尚不清楚。 然而，法國大多數新冠確診病例正是這種病毒造成的。”

另一個模糊的因素是平日負責新冠病毒檢測實驗室病理人員的罷工，他們負責分析一部分每天成千上萬法國人進行的新冠測試。

此外，根據法國公共健康署警告，目前其他疾病也在流行，尤其是流感和毛細支氣管炎病例創下10年來的新高。這對醫療保健系統產生了強烈影響。

還有，民眾現在不再注意戴口罩等的防疫措施。