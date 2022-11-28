2024巴黎奧運會門票抽籤註冊從這個周四開始

巴黎奧運

第三十三屆夏季奧林匹克運動會—2024年巴黎奧運會將於7月26日至8月11日舉行。為了讓更多的觀眾有機會到現場觀看比賽，11月28日巴黎奧運組委會以艾菲爾鐵塔為背景召開了線上新聞發布會，宣布從12月1日開始網上註冊門票抽籤售票的運作方式。

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12月1日巴黎時間11點開始，也就是這個周四開始直到明年1月31日18點，渴望現場觀看巴黎奧運會的全球觀眾，可以通過參加抽籤的方式獲得巴黎奧運會門票。

巴黎奧組委的首席執行官多布瓦（Etienne Thobois）告訴大家，我們本着讓更多的觀眾有機會觀看比賽的原則讓全球體育愛好者網上註冊並參加抽籤。從12月1日開始大家都可以註冊，但這不意味着早註冊的人就會有更多的機會，希望大家按部就班註冊。第一階段門票抽籤銷售都是套票。觀眾需要選擇自己喜歡的三項比賽項目，比如網球賽、柔道、擊劍。三項比賽票價總額為72歐元；單價僅為24歐元。每人獲得的門票總數不得超過30張。

為了防止造假，倒賣，所有的門票將採取電子防偽技術。抽籤售票活動當然沒有國界限制。全球觀眾可以在 12月1日至1月31日期間， 通過官方網站進行註冊並參加抽籤，巴黎奧運會票務的官方網站為：https://tickets.paris2024.org

有的比賽，例如衝浪將在法屬波利尼西亞塔希提島（Tahiti）舉辦，將不在抽籤銷售範圍。網上已經註冊的觀眾要從2023年2月15日開始特別留意自己的電子郵箱。如有幸“中獎”，第一批電子門票售期將從2023年2月15日至3月15日截至。

如果第一批沒有被抽中的觀眾，在2023年5月和2023年底可以參加第二批和第三批門票抽籤售票活動。但第二批和第三批都是單票銷售。

2024年巴黎奧運會的口號是“人人都看得起現場比賽”！2024巴黎奧運組委會主席托尼·埃斯坦格(Tony Estanguet)告訴媒體，有一半以上的門票票價保持在50歐元左右；經濟寬裕的人還可以把自己買的票贈送給別人，體現互助精神。