卡塔爾世界盃：法國出了一位女性主裁判！

世界盃法國一位女性主裁判

本屆世界盃，國際足聯裁判委員會任命了三名女裁判和三名女助理裁判，其中三位女裁判分別是法國籍女裁判弗拉帕爾、盧旺達籍女裁判穆坎桑加、日本籍女裁判山下良美。

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而在本屆此前的比賽中，三位女裁判均只擔任過第四官員，尚未作為主裁判吹罰比賽。

而法國女裁判弗拉帕爾在被任命為哥斯達黎加vs德國主裁判後，她成為首位吹罰男子世界盃比賽的女性主裁判，創造歷史。她成為執法卡塔爾世界盃的6位女裁判之一。

弗拉帕爾此前作為主裁判吹罰過法甲、歐國聯、歐聯、歐冠、世界盃預選賽等賽事，是這些賽事歷史上首位女性主裁判。從2019年到2021年，弗拉帕爾已連續三年榮獲IFFHS（國際足球歷史和統計聯合會）年度世界最佳女性裁判員獎。

此外，兩位助理裁判員也分別由內烏紮-巴克、卡倫-迪亞斯這兩位女助理裁判擔任。