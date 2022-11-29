在法國本土生產更多的巴黎奧運吉祥物

巴黎奧運

巴黎奧運吉祥物“弗里吉”紅色小帽的製造商Doudou Et Compagnie11月29日宣布，該廠將把生產份額從15%增加到50%。

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這個廠家坐落在距法國北部雷恩40公里的La Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine)。廠長阿蘭·喬利 (Alain Joly)告訴記者：不可否認，一些塑料部件和人造毛皮是從亞洲進口的，但據他說，這些吉祥物的附加值有 80% 是在法國創造的。

喬利還表示：對主辦2024年巴黎奧運的熱情使我們幹勁十足。我們目前的生產量可以達到每天1000多個吉祥物。他還補充說：高級毛絨吉祥物主要是在我們廠家組裝的。它們具有中國同類產品所沒有的柔軟觸感和形狀記憶能力。 “一切都是手工製作的！”

今年11月14日，巴黎奧組委公布了2024年巴黎夏季奧運會吉祥物“弗里吉”（The Phryges）。組委會介紹稱，“弗里吉”是法國大革命時期流行的紅色小帽“弗里吉亞帽”的擬人化形象。

15日，首家巴黎2024官方特許商品線下旗艦店在巴黎市中心開業，開始售賣2024年巴黎奧運會和殘奧會相關的特許商品，包括售價32歐元（約合人民幣236.47元）的毛絨玩具、T恤衫和鑰匙扣等。

預計吉祥物相關紀念品將帶來1.27億歐元（約合人民幣9.38億元）的收入。光吉祥物玩偶，巴黎奧組委計畫賣出200多萬份。

CNEWS電視台稱，這個目標是一個“重大的經濟挑戰”，它是2012年倫敦奧運會吉祥物玩偶或2016年裡約奧運會吉祥物玩偶銷售量的兩倍。