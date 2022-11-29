法國新冠新確診住院及進入重症病房人數再度激增

法國因新冠病患人數激增，不堪重負的醫院召集了醫療科系的在學生作為增援。

法國公共衛生部門觀察到在法國，新冠病毒再度“恢復強大傳播力度”，新冠新確診病患的住院及進入重症病房人數再度激增。就在這種已經緊張的情況下，還加上大批支氣管炎和流感病例的出現之間。法國流行病專家一日前已指出第九波新冠疫情確實到達法國。11 月 14 日至 20 日的這一周，有 4,210 人因被診斷為新冠確診而住院，該比率增加了 6%。

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新冠疫情大浪潮在法國捲土重來。 費加羅報報道，根據負責疫情監測的法國公共衛生部數據顯示，新冠病毒的發病率、陽性確診率和住院人數均大幅上升；而這也是監測疾病的三個關鍵指標。

在其日期為25 日星期五的每周公告中，法國公共衛生部還觀察到，在支氣管炎和流感到來之間的本已緊張的背景下，冠狀病毒“重新恢復強大的傳播力度”。

由於目前法國各個生物實驗室舉行罷工社會運動，目很難獲得法國病例數量的準確細節。 但是根據藥房傳輸的數據清楚地表明：新冠病例已經恢復。衛生部門也指出，新冠確診住院及進入重症病房人數也再度激增。

因此，11 月 28 日星期一發現了 9304 例新病例。 鑒於流行病的高峰，這個數字可能看起來很低，但因周末病例實驗室關閉，數據低下是合理的。 實際上，

與 11 月 21 日的星期一相比，病例數增加了 37.5%。 上周五，已經確定了 47,000 多起確診病例。

陽性率激增：也就是與所有進行的新冠檢測相比結果，呈陽性的檢測百分比達到 26.5%（7 天內增加10%）。 最後，發病率為每 10 萬人中有 433.3 人患病（7 天內增加41.4%）。

在經歷了“四個星期的下滑”之後，法國公共衛生部強調說，目前的反彈已經反映在“新的住院率和重症監護率上升”的層面上。上次新冠住院率上升是在暑假結束後，開學復業背景下帶來的結果。

11 月 14 日至 20 日的這一周，有 4,210 人因被診斷為新冠確診而住院，增加了 6%。 雖然住院患者總數仍遠低於今年的最高水平，周一總數為 18,782 人。而目前醫療體系已經出現非常困難情況。