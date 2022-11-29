馬克龍訪問美國 “彗星尾”般的雙邊關係癒合

法國/馬克龍/美國

法國總統馬克龍周二晚些時候將前往美國進行他第二次任期里的對美國國事訪問，此前馬克龍已經對美國進行過國事訪問，馬克龍希望利用歐洲國家唯一一個領導人兩次對美國事訪問的殊榮與影響來推動法國與美國的對話關係，以及推動法國在烏克蘭戰爭中的外交影響，並提高他反對美國的保護主義的聲音。

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法國總統馬克龍出訪美國，稱要與拜登開誠布公談論烏克蘭戰爭和美國貿易保護主義問題。而美國許諾將盡最大努力，避免出現任何摩擦或新的分歧讓拜登組織的法國國事訪問受到負面影響。

據法新社說，法國總統將在周四受到拜登款待，有禮炮迎接，有盛大的晚宴，還有在著名的橢圓辦公室的爐邊高峰談話。

白宮國家安全委員會發言人約翰-柯比周一讚揚了這位 "充滿活力 "的法國總統，讚揚馬克龍的國家作為一個核大國，關注所有全球問題，無論是烏克蘭戰爭還是關於中國的崛起，法國都施有影響。這位顧問總結說，拜登 "覺得法國確實是最重要的國家"，可以享有兩次最高級別的國事訪問。

2018年，特朗普曾邀請他的年輕同僚馬克龍進行了一次高度公開的會晤。這一次將不會如此：馬克龍不再是一個新人總統，八旬老人民主黨人總統拜登也沒有共和黨億萬富翁特朗普那麼吸引人。

法國總統馬克龍沒有對此有多評論，法國方面只是高興地說，這是 "法國而不是任何其他歐洲國家的榮譽"。在周二晚上啟程前往華盛頓行程之後，法國總統還要去美國新奧爾良。

馬克龍說將盡一切努力解決最近的法美危機。法新社說，拜登和克龍之間的合作關係開始時並不順利：2021年9月，華盛頓宣布與澳大利亞和英國結成AUKUS聯盟，引起了巴黎的憤怒，巴黎被剝奪了與堪培拉簽訂的潛艇大型合同。但也為被排除在一個關鍵地區即"印度洋 "之外而感到不滿。

據華盛頓布魯金斯學會的客座研究員Celia Belin解釋道，這次訪問，有點像奧庫斯彗星的尾巴，此後兩國竭力要建立和睦關係。 據她說，美國人有興趣與這個主張歐洲 "戰略自治 "的盟友保持密切聯繫。因為法國人並不總是容易打交道，但當法國人和美國人達成一致時，就會產生巨大的反響。

法國與美國存有分歧。法國官方稱，在共同聲明外，馬克龍希望有一個 "嚴肅"的對話。法國官方評論說，"我們不是一致的盟友"，是不結盟的盟友。據一位總統顧問指出，首先是關於烏克蘭。自俄羅斯入侵以來，馬克龍一直在彈奏一個長期困擾美國夥伴的夜曲：即完全支持基輔，但也與莫斯科對話，以便在烏克蘭人決定時，"回到談判桌 "結束戰爭。

法國國家元首正在繼續調和這種外交上的協奏曲，馬克龍於12月13日在巴黎組織了一次支持烏克蘭民間抵抗的會議，同時又說"在未來幾天 "再次與俄羅斯總統普京交談。不過，華盛頓似乎也正在向這一立場靠近，因為美國參謀長馬克-米利將軍提到了一個可能的談判機會窗口。

但是，馬克龍也希望在大西洋兩岸對衝突造成的危機以及更廣泛的生態轉型和與中國的競爭方面作出 "重新同步的 "經濟反應。

關於中國，對於將與北京的競爭視為其主要外交政策軸心的拜登來說至關重要，一位白宮高級官員承認，美國人和歐洲人的立場並不 "相同"，但他們都希望 "在應對中國方面打出一個共同的分數"。

據法新社，法美關係一個主要的癥結可能是貿易問題：巴黎正在尋求擺脫美國《減少通貨膨脹法》（IRA）的束縛，該法規定對能源轉型進行大規模投資，但同時對美國生產的電動汽車、電池和可再生能源提供慷慨的補貼。

據法國總理伊麗莎白-博爾納說，面對這項被認為是保護主義的投資計畫，"我們不會袖手旁觀"。

但白宮希望讓事情平靜下來。美國官方說，"我們完全準備好進行這種對話，並找到解決這些問題的方法。"