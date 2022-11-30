馬克龍今起大陣勢訪美

法國/美國/馬克龍

法國總統馬克龍今晚抵達華府，在美國總統拜登接待下進行國事訪問。然而，美國與歐洲聯盟在貿易上的嚴重分歧，讓白宮盛大的排場和儀式蒙上一層陰影。馬克龍行前稱，推動與美國對話合作。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，法國總統馬克龍訪美，有貿易緊張陰影籠罩。受新冠病毒疫情影響，拜登總統上任迄今才首度有國外元首對美進行國事訪問。美國官員說，選擇對法國發出這項邀請，反映出美法兩國深厚的歷史淵源，以及兩國在烏克蘭戰爭齊力對抗俄羅斯建立的緊密夥伴關係。

在華府期間，馬克龍將受到白宮正式軍禮歡迎，並在橢圓形辦公室與拜登會談，12月1日將參加國宴，屆時曾獲葛萊美獎（Grammy Awards）的美國爵士音樂家強巴提斯（Jon Batiste）將登台演出。

接着，馬克宏12月2日將造訪曾為法國殖民地的新奧爾良（New Orleans），為這趟國事訪問畫下句點。這是馬克宏繼2018年應前總統特朗普之邀後，第2次對美進行國事訪問，全程經過精心安排，以展現跨大西洋的美法情誼。

法新社說，尤其是法國與美國兩國去年才因澳大利亞潛艦風波而掀起外交波瀾。去年，澳大利亞秘密談判購買美國設計的潛艦，放棄先前與法國簽署的合約，令馬克龍大為光火。即便如此，馬克龍仍可能會在幾項議題上反映他的不滿，包括歐美貿易戰，制定對中國與烏克蘭戰略等議題。