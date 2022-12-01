世界艾滋病日 法國抗艾滋病協會呼籲50歲以上者做檢測

世界艾滋病日/法國

今天12月1日是第35個世界艾滋病日，法國抗艾滋病協會呼籲加大檢測力度，特別是50歲以上者做檢測，提前預防。

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12月1日是第35個世界艾滋病日，聯合國艾滋病規畫署今年的宣傳主題是“共抗艾滋 共享健康”。

法國防治艾滋病行動慈善協會呼籲加大檢測力度，特別是50歲以上者進行檢測，提前預防。

大家知道艾滋病是“獲得性 免疫缺陷 綜合征”的簡稱，是一種對健康危害極大、病死率很高的慢性傳染病，但是如果提早檢測發現，進行治療，會有良好的效果。

法國抗艾滋病協會負責人尼古拉·加托（Nicolas Gateau）表示，大家都知道艾滋病，大家都害怕換上這種疾病。這主要因為艾滋病是一種潛伏期漫長的疾病，一般在4到10年後才發病，而且發病前沒有任何癥狀，那些被傳染的艾滋病毒感染者可以像正常人一樣工作和生活，因此要進行檢測。

聯合國艾滋病規畫署發布最新報告顯示，社會不平等現象正在阻礙艾滋病大流行的終結，就是在2021年，全球新增大約150萬人感染艾滋病毒者，這使得艾滋病毒攜帶者的總人數達到3840萬。同年，有大約65萬人死於由艾滋病引發的其他病症。

目前的情況是雖然艾滋病的抗病毒治療已取得長足進展，但是必須要及時發現，進行迅速治療，這樣才能夠取得良好效果。

特別是現在性途徑傳播已成為艾滋病的重要傳播方式，因此使用安全套，進行安全性行為非常重要。