拜登：美國找不到比法國更好的合作夥伴

馬克龍訪美

美國總統拜登12月1日在白宮會見法國總統馬克龍。兩人就大西洋兩岸的緊張局勢和《降低通貨膨脹法》進行了討論，並同意協調新興產業投資議程。拜登稱讚法國是美國最古老的盟友，為自由而戰中是美國最堅定的合作夥伴。兩人會談中還表示：他們還承諾面對中國的挑戰，將擴大法美防務合作。

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拜登表示，美法之間有着持久、充滿活力和實力的友誼；拜登還引用法文表達了兩個國家擁有的共同價值觀：« Liberté, égalité et fraternité »，自由、平等、博愛。拜登表示，“美國找不到比法國更好的合作夥伴了”！

法國總統馬克龍在演講中強調了法美之間“姊妹國家”在“為自由而戰”中走過的歷程。馬克龍表示：“我們需要知道如何再次成為戰友“。 法國國家元首繼續說，這兩個國家“是最強大的盟友，因為這種友誼延續了好幾個世紀”。 馬克龍先生認為，密切協調以糾正烏克蘭戰爭“對我們的經濟和人民造成的後果”是“重要的”。馬克龍還保證：他“永遠不會”要求基輔做出烏克蘭“無法接受”的“妥協”。拜登表示，如果普京“尋求結束戰爭的方法”，拜登“準備好與普京對話”

在兩人發表的共同聲明中，法美承諾發展“互惠互利”的生態轉型。雙方還討論俄羅斯對烏克蘭戰爭以及中國在印太地區影響力等議題。法美國兩國領導人還齊聲譴責了俄羅斯正規和輔助部隊犯下的暴行和戰爭罪。

美國和法國官員們說，伊朗核項目和非洲地區的安全問題也是兩人討論的議題。

馬克龍是拜登擔任美國總統近兩年來接待的對美國進行國事訪問的第一位外國領導人。

白宮國家安全事務發言人科比說，“如果你看看烏克蘭發生的事情，看看在印太地區發生的事情以及中國引起的緊張局勢，法國其實在所有這些事情上都在扮演中心角色。因此，（拜登）總統感到讓法國率先進行國事訪問是正確和最合適的。”

拜登和夫人星期三在首都華盛頓一家餐廳與馬克龍夫婦共進晚餐。

當天早些時候，馬克龍提到了法國與美國之間出現緊張氣氛的一個原因。他與一些美國議員會面時談到了拜登簽署的《降低通脹法》。

馬克龍指出，這項法律中的一些條款為美國製造的產品提供補貼，稱這項措施對歐洲公司來說是“超級挑釁”。

他說，“我也不想為美國產品提供市場，因為我也有跟你們同樣的產品。”