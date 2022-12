法國設立保證工業礦物新機構

法國新機構

旨在保證工業所需礦物的法國工業礦產資源觀察站(OFREMI - Observatoire Français des REssources Minérales pour l'Industrie)已於本周在巴黎誕生。這是本台法廣(RFI)法語«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)近日的最新話題之一。中國在此領域的遠景目標已延伸至2049年。法國借鑒這種長遠規畫的戰略。

本台RFI法文網於2022年11月30日周三在法語«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)刊出經濟記者Marie-Pierre OLPHAND的一篇最新報導。法國工業礦產資源觀察站(OFREMI - Observatoire Français des REssources Minérales pour l'Industrie)已於2022年11月28日星期一在巴黎誕生。這一新機構未來將致力於幫助工業界更好地保障關鍵礦物的供應。

這一法文專欄報道的原標題為:[Un observatoire pour sécuriser les approvisionnements de l'industrie française]。換作中文可譯為:[一個觀測站為保證法國工業的供應]。下面是簡介以供分享。

- 法國的精英們在做反思 -

法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出,Covid-19新冠疫情和烏克蘭戰爭揭露了關鍵金屬供應鏈的複雜性,及國家與工業界的弱點。以鋰(lithium)為例,在進入一顆法國電池之前,運輸路程上萬里。一名法國業內人士承認,工業界對價值鏈的意識還很差。法國地質礦產調查局(BRGM-Bureau de Recherches Géologiques et Minières)負責人承認,人們現在看到對危機的提前預測不足。當前的問題有:我們的原材料來自何方?風險是什麼?是否正在對法國的工業和主權製造危險的依賴性?至關重要的是,歐洲所需金屬的進口率高達70%,甚至100%。

- 法國礦物戰略借鑒中國 -

法國工業礦產資源觀察站(OFREMI - Observatoire Français des REssources Minérales pour l'Industrie)的負責人指出,這一新機構的作用不是為了立竿見影,而是在為法蘭西深謀遠慮。中國制定的遠景目標已在展望2049年,並為保證其工業安全而已投資各種礦藏的開發和提煉。以印度尼西亞為例,超過90%的鎳提煉項目都是中國的。

RFI Image Archive / France Avenir : OFREMI (Observatoire Français des REssources Minérales pour l'Industrie) fonctionnera avec plus d’une vingtaine d'experts issus de six établissements partenaires : BRGM, CEA , IFPEN, ADEME, IFRI, et CNAM. Ici, un forage de BRGM. (illustration) BRGM - Géothermie / RFI Image Archive

本台法廣(RFI)法文報道指出,在市場巨大壓力的背景下,法國成立這一新機構的目的是要回應工業界對戰略金屬的需要,提供全方位的信息,處理與技術發展有緊密關係的全球供需,並考慮到相關原材料的環境和地緣政治風險。

- 法國着手統籌礦物信息 -

本台法廣(RFI)法語«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道在最後部分指出,法國工業礦產資源觀察站(OFREMI)的運作將有二十來名專家參與。他們分別來自6個合作機構:法國地質礦產調查局(BRGM-Bureau de Recherches Géologiques et Minières)、法國原子能委員會(CEA-Commissariat à l'Energie Atomique)、法蘭西國家石油與新能源研究院(IFPEN-Institut Français du Pétrole et des Energies Nouvelles)、法國環境與能源控制署(ADEME-Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)、法國國際關係學院(IFRI-Institut Français des Relations Internationales),和法國國立工藝院(CNAM-Conservatoire National des Arts et Métiers)。法國的投資戰略將回歸國家和工業界人士。

(翻譯和編輯:RFI 法廣電台 尼古拉)

