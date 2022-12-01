法國長棍麵包入聯合國文化遺產殿堂

法國/長棍麵包/聯合國教科文申遺

法國著名的長棍麵包獲得聯合國教科文的文化遺產地位。法國長棍麵包外皮硬、中間軟，據稱是法國人典型生活的一部分。只是法國長棍麵包面臨使用歐元後，以及通貨膨脹影響，“身高”未變，“身價”卻不停地漲。

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據法新社說，法國長棍麵包，用法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的話來說，是“250公克的魔法和完美”，為法國永恆的象徵之一，於30日獲頒聯合國教科文組織（UNESCO）文化遺產地位。

聯合國教科文組織授予製作長棍麵包（baguettes）的傳統以及圍繞這種麵包的生活方式“非物質文化遺產地位”。

根據法國麵包店全國聯盟（National Federation of French Bakeries）的數據，法國每年烘焙超過60億條長棍麵包。法國長棍麵包獲得聯合國教科文組織地位時，正值這項行業面臨挑戰之際。自1970年以來，法國每年減少約400家手工麵包店，從5萬5000家（每790人一家）減少到今天的3萬5000家（每2000人一家）。

法新社說，法國長棍麵包日烘數下降原因是工業化麵包店和城外超市在農村地區普及，而城市居民越來越趨向選擇天然酵母麵包（sourdough）等。

未知法國長棍麵包申遺成功是否還要帶動價格上漲。