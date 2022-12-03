巴黎維藏漢人共同聲援“白紙革命” 同聲詛咒獨裁者

中國/法國/人權

“種族屠殺正在進行，快救救維吾爾人“，參與示威遊行的數百名維吾爾人，藏人，香港人以及法國人同前兩年一樣呼喊着同樣的口號，但是，使他們感到絕望的是，雖然維吾爾人的遭遇早已被世人所知，多個國家的政府以及議會將北京將維吾爾族人關押在集中營，剝奪他們的信仰以及教育甚至生育權利的行為定性為是種族滅絕，然而，儘管如此，新疆維吾爾族人的遭遇卻並沒有獲得任何改善。

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最早向歐洲輿論拉響警鐘的法國歐洲議會議員格律格茲曼表示，他對此感到十分焦慮，期待歐盟委員會能夠儘快批准杯葛強迫勞動產品，將來自中國的帶着維吾爾族人鮮血的產品拒之門外。他對歐洲國家的領導人，對德國總理近日對中國的訪問以及法國總統即將出訪中國感到羞恥，他說總統馬克龍在維吾爾問題上並沒有發表任何公開表示，呼籲馬克龍倘若出訪北京，必須同北京公開討論此一話題。

此外，格律格茲曼與歐洲維吾爾學院主席迪利諾爾都對中國國內正在掀起的白紙革命表示聲援，讚賞中國抗議者的勇氣。

就在他們在巴黎東部十二區的民族廣場就維吾爾議題發表演說的同時，在巴黎的西部艾菲爾鐵塔腳下，在法國的華人正在高聲聲援中國國內的“白紙革命”。

“打到共產黨，打到習近平，新聞自由，言論自由，“這是聚會民眾共同的心聲，他們中有來法國已久的八九民運人士，有已經學成畢業留在法國工作的華人，有從香港流亡到法國的年輕人，有來自台灣的華人，也有疫情之前出來不久的內地留學生。

一位在法國工作的華人表示，當他聽到上海人喊出“習近平下台”的口號時，他聽到了希望，但是，希望的曙光出現之後，還必須具體努力來實現他。

一位年輕的留學生激動的表示，有人說，中國人不適合搞民主，難道中國人就底人一等嗎？他說：“法國人可以擁有民主，烏克蘭人正在捍衛他們的民主自由，伊朗民眾也正在為了他們的自由而流血，唯獨我們中國人就不配擁有民主嗎？為什麼我們就不能夠實行普選？” 在場有學生回應說，民主是必須通過自己的努力而換來的。

另一位年輕的學生表示：中國共產黨，既不代表中國，也不是共產，因為中國的財富多被中共權歸趙家人所吞併，共產黨也不是嚴格意義上的一個正規的黨派。共產黨就是一個黑社會，一頭殭屍。