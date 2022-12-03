巴黎維、漢、港同聲聲援“白紙革命”悼念烏魯木齊死難者

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繼上個周末之後，海外聲援中國國內白紙革命，悼念烏魯木齊火災中死難者的活動繼續在世界各國的首都舉行，12月3日周六，法國首都巴黎至少有兩大示威抗議活動。

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根據法廣收到的消息，12月3日下午13點30分，由歐洲維吾爾學院，法國國民議會維吾爾研究小組，法國維吾爾人協會以及法國聲援香港等組織共同舉辦的示威遊行在巴黎市中心的巴士底廣場聚會，遊行隊伍將從巴士底廣場前往共和廣場。

牽頭組織此次遊行的歐洲維吾爾學院主席迪利諾爾女士在周五舉行的新聞發布會上向記者介紹了組織此次遊行的三大目的，她說：“首先當然是為了向死於11月24日烏魯木齊火災的不幸的人們表示哀悼，其次，是為了譴責國際社會五年來在對待維吾爾種族滅絕問題上的無所作為，因為我們看到自從俄烏戰爭爆發以來，國際社會對俄羅斯採取了一系列強有力的制裁措施，這些措施是有效的，也是完全有可能的，而在對待中國問題上卻依然故我。所以，我們要告訴歐洲，告訴法國，我們已經受夠了，請你們停止繼續同這個實施種族滅絕的獨裁政府繼續稱朋道友。最後，當然也是為了向中國國內抗爭的人們表示聲援，我們對他們的勇氣表示致敬，因為我們知道在中國國內站出來抗議是多麼的艱難，即使在法國這樣一個自由的國度，許多來自中國的漢人以及維吾爾人都沒有勇氣站出來示威抗議。“

為了更加有力的敦促法國政府在採取行動，法國國民議會兩周前成立了一個維吾爾小組，國民議會國際關係組副主席，社會黨人拉波女士（ Valérie Rabault ）女士擔任該小組的組長，她在記者會上表示，烏魯木齊火災事件將因俄烏戰爭而退居其次的維吾爾人的悲劇再度推向前台，雖然發生的這一切離法國很遠，但是，這涉及到我們必須堅守的最基本的原則。

法國歐洲議會議員拉斐爾 格呂克茲曼也在記者會上表示，捍衛維吾爾人，也是捍衛法國人自己，眾所周知，中國政府在歐洲的土地上設立秘密警署，而歐洲的領導人卻對此視而不見。法國人對前總理費勇被俄羅斯企業僱傭憤怒不已，但對華為等中國企業僱傭的黨政官員卻無動於衷。

此外，在法國的華人今天下午四點將會聚在巴黎艾菲爾鐵塔附近的人權廣場，聲援中國國內的白紙革命，他們的口號是：“所有的中國人站出來！我們同維吾爾族人在一起，我們同伊朗婦女在一起，我們與烏克蘭人在一起，今天，我們終於成為了反抗者！”