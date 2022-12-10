馬克龍抱怨他的“給俄羅斯安全保障”說被斷章取義了 強調法烏對話良好

法國/烏克蘭/俄羅斯

在即將於下周二在巴黎舉行關於援建烏克蘭的新會議之前，法國總統府愛麗舍宮澄清表示，法國總統馬克龍最近關於向俄羅斯提供 "安全保障 "的言論已經被斷章取義，背離馬克龍所說的原意了。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社引述愛麗舍宮表示，馬克龍關於對俄羅斯的安全保證的言論已經脫離了話語的"背景"。

據法國總統府表示："共和國總統馬克龍和烏克蘭總統澤連斯基之間的對話非常好。愛麗舍宮說，“在某些運動勢力或某些人之間存在着差異，他們或試圖斷章取義地脫離背景截取某句話。而我們所做的工作的事實，顯示我們之間確實毫無困難。”

12月初，在談到烏克蘭戰爭結束後歐洲將重建的安全架構時，法國總統馬克龍強調，屆時也有必要向俄羅斯提供 "安全保障"，以便找到一個良好的平衡。

法新社說，這個由美國和蘇聯以及後來的俄羅斯建立的安全架構，多年來一直在搖擺不定。法國堅持認為，在談判新的軍控協議時，歐洲也必須坐在談判桌旁。

據馬克龍解釋說，蘇聯解體30年後俄羅斯反覆提出的要求，其中一個基本點就是擔心北約會來到俄羅斯的家門口，部署能夠威脅到俄羅斯的武器。

一些烏克蘭人士和東歐領導人對這些言論表示了某種惱怒，甚至直率做出反對。

據法國總統府愛麗舍宮解釋說，法國國家元首 "只是在描述烏克蘭人自己所要求的"。當然，烏克蘭人自己應該是第一個想擺脫這場戰爭的人，最終在戰爭結束後，才有談判。

根據法國經濟部消息，下周二將在巴黎舉行 "烏克蘭重建 "會議，旨在 "闡明烏克蘭在戰爭期間確保其經濟復原力和中長期重建的需求，並鼓勵法國經濟參與者在這兩個重要問題上做動員準備"。

就馬克龍與澤連斯基之間對話，法國總統府說，“為了準備這一會議，我們每天都在互相交流，有時一天要互通好幾次話”。愛麗舍宮說，“沒有任何困難。”