重建烏克蘭：馬克龍與澤連斯基通電話

法國/烏克蘭重建會議

法國總統馬克龍今天推特報告，他於周日與烏克蘭總統澤連斯基通了電話，兩人為周二在巴黎舉行的支持烏克蘭重建的新國際會議作準備。

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法國總統馬克龍在周二巴黎舉行的烏克蘭會議前與澤連斯基會談。據法國總統在推特上說："與澤連斯基總統一起，我們準備法國將在周二舉辦的會議：第一個以滿足烏克蘭度過冬季的需求的國際會議，第二個則是與參與國家重建的法國公司舉行會議。

烏克蘭總統澤連斯基也在推特上說，“在巴黎舉行七國集團視頻峰會和支持烏克蘭會議之前，我們協同了我們的立場。我們討論了我們的10點和平計畫及實施，國防合作和能源穩定。”

澤連斯基將在周二的 "為了烏克蘭重建 "會議上通過視頻發言，而烏克蘭總理將出席。

據愛麗舍宮稱，來自47個國家的 "國家元首、政府首腦、部長以及聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯將參加會議。

據法新社說，在這次會議之前，馬克龍在12月初說，一旦烏克蘭戰爭結束，應給予俄羅斯 "安全保障"，以找到一個良好的平衡。一些烏克蘭人士和東歐領導人對這些言論表示惱火，甚至直接反對。但愛麗舍宮排除曾引發法國與烏克蘭任何雙邊緊張關係。

烏克蘭總統澤連斯基在11月中旬提出了一個10點和平計畫，範圍從領土完整到囚犯的命運和烏克蘭的糧食安全。馬克龍在12月初宣布，他將很快與普京電話交談，特別聚焦圍繞烏克蘭的民用核電安全問題。